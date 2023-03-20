Olması beklenen Marmara depremi için kaç kişinin ölebileceği açıklandı, rakamlar çok ürkütücü

Uzmanlar olası Marmara depremi için hep uyarıyor, önlemlerin alınması ve depreme hazır hale girilmesi halinde zayiatın az olacağı, aksi yönde büyük bir felaketle karşı karşıya kalınacağının ikazları durmadan hep yapılıyor. Olası deprem için kaç binanın yıkılacağı, kaç kişinin ilişkin ölebileceği açıklandı, rakamlar çok ürkütücü. Detaylar haberimizde.

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Olması beklenen Marmara depremi için kaç kişinin ölebileceği açıklandı, rakamlar çok ürkütücü 1

Olası Marmara depremi için uzmanlar ve kuruluşlar uyarmaya devam ediyor. Yaşanması çok yüksek felaket nedeniyle kaç bin binanın ve ne kadar insanın ölebileceği tahminler ve açıklamalar devam ediyor. CNN International'da yayımlanan haberde, İstanbul'un büyük bir depreme hazır olmadığı gerçeği ortaya konularak yıkılacak bina ve ölebilecek insan sayısı korkutucu ve dehşet verici. İşte detaylar!

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