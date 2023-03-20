Olması beklenen Marmara depremi için kaç kişinin ölebileceği açıklandı, rakamlar çok ürkütücü

Olası Marmara depremi için uzmanlar ve kuruluşlar uyarmaya devam ediyor. Yaşanması çok yüksek felaket nedeniyle kaç bin binanın ve ne kadar insanın ölebileceği tahminler ve açıklamalar devam ediyor. CNN International'da yayımlanan haberde, İstanbul'un büyük bir depreme hazır olmadığı gerçeği ortaya konularak yıkılacak bina ve ölebilecek insan sayısı korkutucu ve dehşet verici. İşte detaylar!