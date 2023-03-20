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Olması beklenen Marmara depremi için kaç kişinin ölebileceği açıklandı, rakamlar çok ürkütücü
Uzmanlar olası Marmara depremi için hep uyarıyor, önlemlerin alınması ve depreme hazır hale girilmesi halinde zayiatın az olacağı, aksi yönde büyük bir felaketle karşı karşıya kalınacağının ikazları durmadan hep yapılıyor. Olası deprem için kaç binanın yıkılacağı, kaç kişinin ilişkin ölebileceği açıklandı, rakamlar çok ürkütücü. Detaylar haberimizde.
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