Olmaz olsun böyle anne! Bebeğini poşetin içine koydu, sonra...

Olay, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana geldi. 35 yaşındaki Zehra Y. bir süre önce eşinden boşandı., 2 çocuk annesi genç kadın, 2 gün önce, evinde erkek bebek dünyaya getirdi.

BEBEĞİNİ POŞETE KOYUP BOŞ BİR ARAZİYE TERK ETTİ!

İddiaya göre Zehra Y., evlilik dışı dünyaya getirdiği bebeği poşete sarıp, Mert Sokak'taki boş arsada, taşların arasına bıraktı. Zehra Y., daha sonra tedavi için Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne gitti.

DOKTORLARIN ŞÜPHESİ OLAYI GÜN YÜZÜNE ÇIKARDI

Doktorlar, kadının yeni doğum yapmış olmasından şüphelenip, durumu hastane polisine bildirdi. Zehra Y. de hastane polisine, erkek bebek dünyaya getirip, boş araziye bıraktığını itiraf etti. Bunun üzerine, Turgutlu Emniyet Müdürlüğü'ne bilgi verildi. Kadının tarif ettiği boş araziye giden polisler, poşet içinde, 1 günlük bebeğin cansız bedenini buldu.

Turgutlu Devlet Hastanesi morguna götürülen bebeğin cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Zehra Y. ise polis gözetiminde hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde, bebeği canlı mı yoksa ölü olarak mı boş araziye terk ettiğini hatırlamadığını söylediği öğrenilen Zehra Y., işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.