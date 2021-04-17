Olmaz olsun böyle aşk! Öldüresiye dövdüğü karısı için aşk kitabı yazmış

Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Atakent Mahallesi'nde komşusuna iftar yemeğine giden 32 yaşındaki Galavizh Ayoubi Amirabad, eşi Z.Ç (36) tarafından komşularına ait evin bahçesinde öldüresiye darp edildi. Galavizh Ayoubi Amirabad'ın darp edildiği görüntüler kızı tarafından sosyal medyada paylaşılınca olayı gerçekleştiren Z.Ç. polis tarafından gözaltına alınmış ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

"HER ŞEY TİYATROYMUŞ"

Amirabad, eşinin ilk başlarda kendisine çok iyi davrandığını hatta kendine aşk kitabı yazdığını belirterek, "Kitabın içerisinde o kadar güzel şeyler yazmış ki, onun aşkına gerçekten çok güveniyordum. Düşünüyorum da bu kadar duygu yalan olabilir mi her şey tiyatroymuş şu an hâlâ şoktayım" dedi.

"MADDİ DURUMUM BOZULUNCA AŞKI DA BİTTİ"

Amirabad, yaptığı açıklamalarda, "Benim maddi durumum kötü gitmeye başladı onun da bana karşı aşkı bitmeye başladı. Aşk bitti ondan sonra şiddet başladı. Daha önce de çok dövdü beni, yani sayısını hatırlamıyorum. Bir defasında şikayetçi oldum daha sonra vazgeçtim. Daha sonra benim için mezar kazdı ölümümü istedi ama ben tekrar barıştım." ifadelerine yer verdi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı