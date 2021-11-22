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Ölmeden morga koyuldu! 6 saat sonra yaşadığı ortaya çıkınca olanlar oldu!

Hindistan'da, trafik kazası geçiren 45 yaşındaki adamın öldüğü bilgisi ailesine ulaştırıldı. Haberin ardından morga kaldırılan adamın 6 saat sonra yaşadığı ortaya çıktı.

Ölmeden morga koyuldu! 6 saat sonra yaşadığı ortaya çıkınca olanlar oldu!

Akıllara durgunluk veren olay, Hindistan’ın Uttar Pradeş eyaletindeki Moradabad kentinde yaşandı. 45 yaşında olduğu bilinen Srikesh Kumar'ın, geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi. Kaldırıldığı hastanede doktor tarafından öldüğü bildirilen Kumar’ın, acı haberi ailesine duyuruldu. Haberi alan aile hastaneye gelene kadar Kumar'ın ceset sanılan bedeni morga kaldırıldı. Aile, otopsi işlemlerinin başlatılması için hastaneye geldiğinde ise 6 saat morgda bekletilen Kumar’ın hayatta olduğu ortaya çıktı.

Ölmeden morga koyuldu! 6 saat sonra yaşadığı ortaya çıkınca olanlar oldu!

"HER HANGİ BİR YAŞAM BELİRTİSİ YOKTU"

Doktorların bile aklına durgunluk veren bu olaya ilişkin, Hastanenin Tıbbi Müfettişi Rajendra Kumar basına verdiği röportajda, "Acil sağlık görevlisi onu muayene etti. Herhangi bir yaşam belirtisi yoktu ve bu nedenle öldüğünü ilan etti" ifadelerine yer verdi. Morgdan çıkarılan Kumar'ın şuan komada olduğu bilgisini de paylaştı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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