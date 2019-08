Ölmek üzere olan insanların pişmanlıkları, keşkeleri Avustralyalı hemşire, hastabakıcı ve yazar Bronnie Ware yaşadıklarından ve gördüklerinden yola çıkarak "The Top Five Regrets of Dying” isimli bir kitap yazdı ve bu kitabında ölmek üzere olan insanların keşkelerine odaklanıyor. İşte ölmek üzere olan insanların en büyük pişmanlıkları...

Zaman hepimiz için çok önemlidir çünkü hiçbir zaman pişman olmak istemeyiz. Bundan yola çıkan Avustralyalı hemşire, hastabakıcı ve yazar Bronnie Ware farklı bir eser ortaya çıkarmış. Uzun süre ölmek üzere olan insanları gözlemleyen hemşire bu insanların en büyük pişmanlıklarını anlattığı bir ktap yazmış. İşte o kitaptan bazı alıntılar... HASTALARIN ÇOĞU HAYALLERİNİ GERÇEKLEŞTİREMEMİŞTİ “Hayatının noktalanmak üzere olduğunu anlayan insanın, birçok hayalinin gerçekleşmediğini görmesi kolaylaşıyor. Benim refakat ettiğim, ölmek üzere olan hastaların çoğu, hayallerinin yarısını bile gerçekleştirememişti ve hepsi bunun en büyük sorumlusunun kendisi olduğunun farkında olarak hayata veda etti. Çünkü her biri çeşitli nedenlerden ötürü, kendi istedikleri hayatı yaşayacakları yerde başkalarının onlardan beklediği hayatı yaşamıştı.” ERKEKLER AİLELERİYLE ZAMAN GEÇİREMEDİKLERİ İÇİN PİŞMANDI “Ölümüne refakat ettiğim bütün erkek hastalarımın pişman olduğu ortak şey vardı. Hepsi evlatlarının çocukluk dönemini kaçırdıkları ve karısına daha fazla zaman ayıramadığı için pişmanlık duyuyordu. Gerçi kadınlar da aynı pişmanlığı dile getiriyordu ama çoğu ileri yaşlarda olduğu için, bu kadınların çok azı hayatı boyunca tam mesaili bir işte çalışmıştı. Ama erkekler istisnasız, iş dünyasının tekdüzeliği içinde o kadar çok zaman geçirdiği için pişmandı.” BİRÇOK KİŞİ DUYGULARINI BASTIRMIŞ “İlgilendiğim birçok kişi, hayatı boyunca durup dururken ‘ortamın ahenkini bozmamak’ adına duygularını bastırmış. O nedenle de ortalama bir mutluluk yakalayabilmişler ama hiçbir zaman olmak istedikleri kişi olamamışlardı. Ve bence yakalandıkları birçok hastalığa da işte bu hayata küskünlük ve memnuniyetsizlik sebebiyet vermişti.” HASTALARIN BÜYÜK BİR KISMI ARKADAŞLARINI ÖZLÜYORDU “Hastalarımın büyük bir kısmı, hayatlarının son haftasında sahip oldukları arkadaşlıkların ne kadar değerli olduğunu anladılar. Ama hemen hepsinin hayatı o kadar yoğun bir tempo ile geçmişti ki arkadaşlarını yıllar boyunca ihmal etmiş ve çoğu ile iletişimi kaybetmişlerdi. Ve maalesef birçoğuna, hayatına nokta koymadan önce eski arkadaşlarına ulaşmak ve onları bir kez daha görmek kısmet olmadı. Tecrübelerime dayanarak şunu kesinlikle söyleyebilirim: Ölmek üzere olan her insan, eski arkadaşlarını özlüyor.” BİRÇOK İNSAN MUTLU OLDUĞUNU SANARAK KENDİNİ KANDIRIYOR “Birçok insan hayatının son evresinde aslında ‘mutluluk’un kişisel bir tercih olduğunun farkına varıyor. Oysa insanlar hayatları boyunca mutluluğu keşfetmek yerine, eski alışkanlık ve kalıpları devam ettirerek yaşıyor. Değişim korkusu insanları kendi kendilerini aldatmaya kadar götürüyor ve birçok kişi, sürdürdüğü hayattan mutlu olduğuna hem çevresini hem de kendini inandırıyor. Hem de içlerinde bir yerlerde, bütün kalbiyle gülmek ve yeniden hayattan tat almak için büyük bir özlem duymalarına rağmen.” Etiketler : hemşire, kitap, bronnie ware