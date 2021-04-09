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Ölmek üzere olan köpeği polisler sağlığına kavuşturdu

Bolu'da ölmek üzereyken polisler tarafından bulunan Sibirya Kurdu cinsi köpek, veterinere götürülerek sağlığına kavuşturuldu.

Ölmek üzere olan köpeği polisler sağlığına kavuşturdu

Bolu'da, polisler tarafından hasta ve ölmek üzereyken bulunan Sibirya Kurdu cinsi köpek, veterinere götürülerek sağlığına kavuşturuldu. Sahibi bulunamayan ve "Dost" ismi verilen köpek, emniyetin maskotu haline geldi.

1 HAFTA BOYUNCA TEDAVİ EDİLDİ

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri 6 ay önce kent merkezinde görev yaptıkları sırada yerde hareketsiz yatan bir köpek gördü. Sibirya Kurdu cinsi köpeğin ölmek üzere olduğunu gören ekipler, durumu Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) birimine bildirdi. HAYDİ polisleri köpeği yanlarına alarak veterinere götürdü. Sağlık durumunun kötü olduğu belirlenen köpek 1 hafta boyunca veterinerde tedavi edildi. Tedavilerinin ardından sağlığına kavuşan köpeğin sahibine ulaşamayan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri "Dost" ismini verdikleri köpeği sahiplendi. "Dost" için şube müdürlüğü bahçesinde kulübe yapan polisler boş zamanlarında sahiplendikleri köpekle eğlenceli vakit geçirmeye başladı. Polislerin verdiği komutları yerine getiren köpek, emniyetin de maskotu haline geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Ölmek üzere olan köpeği polisler sağlığına kavuşturdu

Ölmek üzere olan köpeği polisler sağlığına kavuşturdu

Ölmek üzere olan köpeği polisler sağlığına kavuşturdu

Ölmek üzere olan köpeği polisler sağlığına kavuşturdu

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