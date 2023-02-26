Olmes Garcia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Olmes Garcia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Olmes Garcia kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Olmes Garcia ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Olmes Garcia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Olmes Garcia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Olmes Garcia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Olmes Garcia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Olmes Garcia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Olmes Garcia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Olmes Garcia 21 Ekim 1992 tarihinde Barranquilla şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Olmes Fernando García Flórez şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Olmes Garcia Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AG SPORTS yapmaktadır. Olmes Garcia, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gualaceo SC futbol takımında oynamaktadır. Gualaceo SC takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Olmes Garcia'nin Gualaceo SC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Olmes Garcia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Olmes Garcia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Olmes Garcia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Olmes Garcia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Quindío

21 Şubat 2013 yılında Salt Lake

1 Ocak 2017 yılında San Jose

25 Şubat 2017 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2017 yılında CD América

24 Ocak 2018 yılında Real Oviedo

30 Haziran 2018 yılında CD América

1 Temmuz 2018 yılında Jaguares FC

30 Haziran 2019 yılında CD América

1 Temmuz 2019 yılında Quindío

10 Mart 2022 yılında PK-35

3 Ocak 2023 yılında Gualaceo SC

Olmes Garcia kimdir

Olmes Garcia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Olmes Garcia şuan Gualaceo SC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Deportes Quindío (bis 12/2010)

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Olmes Garcia nereli

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