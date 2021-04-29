Anneler Gününün yaklaşmasıyla birlikte herkesi heyecan sararken annesini kaybetmiş olanlar bu günü buruk karşılıyor. Bu anlamlı ve özel günde vefat eden annelerini güzel sözlerle anmak isteyenler için haberimizde Anneler Günü sözlerine yer verdik. İşte ölmüş anneye Anneler Günü mesajı ve sözleri...

ÖLMÜŞ ANNEYE ANNELER GÜNÜ MESAJI VE SÖZLERİ

Yokluğun beni çok üzüyor benim canım Annem. Gel desem gelir misin. Sarıl desem Sarılır mısın?

Senden ayrı bir Anneler Günü daha, seni çok özledim annem.

Benim gibi tatlı bir çocuğunu bırakıp ta gittin öyle mi Annem. Beni bir başıma yapayalnız tek başıma ve sensiz bıraktın değil mi Annem. Seni çok özledim bilmeni istedim annem, anneler günün kutlu olsun.

Benim için bir gün değil her gün anneler günü ve hediyem de dualarım.

Geceler göz yaşlarımı saklasa da sana olan hasretim özlemimi gün yüzüne çıkarıyor annem. Senin gidişine alışamadım annem. Alışmakta istemiyorum annem.

Seninle yaşadığım her anın hayaliyle yaşıyorum. Seninle geçen günler seninle olan günler çok güzelmiş Annem. Ben senden sonra mutlu olamadım annem. Rüyalarıma olsun gel Annem.

Bak Annem hastalandım gel artık. Bana eskisi gibi sarıl ve sıcak çorbalarından zorla içir annem. İzin vermiyorlar mı Annem. İşten izin alıyordun ama burada neden izin alıp gelmiyorsun Annem.

Annemi çok seviyorum diye her gece sahile inip denizin dalgalarına haykırıyorum annem. Sana haykırışlarımı getiriyor mu dalgalar benden sana selam taşıyorlar mı…

Bütün ömrüm boyunca seni sevdim iyi ki sevmişim. Şimdi seviyorum ama sarılamıyorum. Koklayamıyorum… Mezar taşın çok soğuk annem…

Beyazlara sarıldığın gün benim bittiğim gündü Annem. Ben o günden sonra hiç gülemedim Hiç sevinemedim. Her zaman hüzünlü her zaman dertliyim. çünkü sen yoksun yanımda Annem.

Annem benim canım annem nerelerdesin annem. ben seni çok özledim hem de çok özledim. Sende özlediysen gel ne olur annem.

Yıllarca senden uzakta kaldım annem tam sana kavuşacağım günü beklerken seni hep kaybettim. Senin değerini bilemedim sanırım annem. Ne olur seni üzdümse affet beni.

Dün yanına geldim annem. yine benimle konuşmadın yine bana hasretle sarılmadın. Anne mezar nasıl bir yer . Neden beni mezarında eskisi gibi karşılamıyorsun. Neden bana sarılmıyorsun annem.

Sol yanım acıyor annem sol yanımda kalbim varmış öğretmenim öğretti. Demek benim kalbim acıyormuş. Sensiz kaldığımdan beri hep sol yanım acıyor annem.

Gülüşünü özledim. Bana gülümseyerek bakmanı hasretle kokulu kokulu sarılmanı özledim. Sen ne kadarda önemliymişsin benim hayatımda sen gidince her şey birden ters döndü. Anneler günün kutlu olsun.

Sabahları kalk demeni zorla bana yemek yedirmeni okula öperek göndermeni özledim. Sen benim meleğimdin annem. Seni kara kara topraklar aldı benden.

Sensiz uyuduğum bu kaçıncı soğuk gece seni çok özledim annem.

Bana bir bayram verin ve içinde sadece annem olsun yeter.

Bu gece rüyalarıma gel ve bana sımsıkı sarıl seni çok özledim annem.