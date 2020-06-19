Her yıl Haziran ayı'nın ortalarında kutlanan Babalar Günü'nde babasını kaybeden kişiler, babalarını anmak adına sosyal medya üzerinden mesaj paylaşmak için internette aramalarını gerçekleştiriyor. Ölmüş Babalar Günü mesajı | Ölmüş babasına babalar günü mesajı başlığıyla aratılan bu konuyla ilgili gerekli bilgilere ve daha fazlasına haberimizde derledik. işte tüm ayrıntılar...

BABALAR GÜNÜ TARİHÇESİ

Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünmekteydi. Dodd'un babası annelerinin yokluğunda altı çocuğunu tek başına büyütmüştü. Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ama bu çalışmalar o tarihe yetişemeyerek kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmiştir.

Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır.1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir.1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır. 1972 yılındaysa başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir.

Katolikler ise Babalar Günü olarak farklı bir tarihi kutlarlar. Onlar bu kutlamayı dini açıdan ele alıp Hıristiyanlık peygamberi İsa'nın babası anısına, Mart ayının 19. gününü St. Joseph Günü adı altında babalarına armağan etmektedirler. Bazı ülkelerde bu kutlamalar dini özelliklerinin dışına çıkmıştır.

ÖLMÜŞ BABALAR GÜNÜ MESAJI | ÖLMÜŞ BABASINA BABALAR GÜNÜ MESAJI

Bazı geceler çok dayanılmaz oluyor. Geçmişe olan özlem ve sevgi kokusunu üzerimden atamıyorum. Ne kadar aciz bir durumda olsam da yine de seni özlüyorum baba...

Ölmüş bütün babaları suçluyordu bir şair bu gece öyle özledim ki suçlayamıyorum seni...

Babam öldüğünde bir yanım ölmüştü. Kalan sağ yanım yaşamaya yetmiyor Tanrım.

Gel baba ben 3 yaşımda olayım sen 35 elimden tut parka gidelim. Yatağıma yatır masal anlat saçımı okşa. Bir gece gel baba bir gündüz veya sabah saat 5 te gel hiç gitmemişsin gibi affederim baba hiç gitmemişsin gibi...

Bak bayram geldi Baba kandiller yandı... Sen gelmiyorsun...

Benim yalnızlığımın adı babamdı. En büyük yalnızlığım babamdı...

Ben hiç bir bayram babamın elini öpmedim ve bu yüzden bütün bayramlar bana cehennem oldu o yüzden bu bayram lütfen yapmacık aile sevgilerinizi dışarıya yansıtmayın...

Babam değil acıtan. Babalık kavramı. Çünkü tanımıyorum onu...

Babamın sesindeki yorgunluğu duyunca üzülüyorum dayanamıyorum...

Sen gelir elinden tutarsın diye içimde yaşattığım bir çocuk var baba.

Babasız babalar günü geçirmek sorun değil zaten her gün yok bir gün olmaması acıtmaz da gözümüze soka soka babalarıyla olmasalar keşke mutlu aile tabloları ciğerlerimi söküyor nefes alamıyorum...

Ve ben seni o kadar çok özlüyorum ki.. Artık ağlayamayacak kadar çok...

Bir kız annesiz büyüyebilir ama babasız asla. Her gün dönmesi için dua eder. Babası ile bir anısı olması için dua eder ağlayarak...

Sizin hiç babanız öldü mü? Benim bir kere öldü. Aldılar. Yıkadılar. Götürdüler. Babamdan ummazdım bunu. Kör oldum..

Bazen sadece karton toplayan bir adamın kızı olmaya bile razı olursun 'kızım' demek kutsaldır her kendisine 'baba' diyenin ağzına yakışmaz bu laf.

Bir babam gittiğinde bir de sen gittiğinde acıdı bu kadar kalbim...

Babasıyla her şeyini paylaşan, onunla arkadaş gibi olan ve babası tarafından sevilen insanlar gerçekten dünyanın en şanslı insanları.

Ve bugün babasının kucağında ağlayan bir kız yüzünden ağladım... Kıskanmaya bile yüzüm olmadı...

Hani her güzel şeyin sonu var derler ya ben zaten sana sarıldığım ilk gün bu güzel şeyin sonunun olacağını anlamıştım baba...

Sevildikçe çiçek açarmış ya insan ben çöle döndüm baba. Şimdi içimde tek yetişen dikenlerim var...

Babasıyla her şeyini paylaşan onunla arkadaş gibi olan ve babası tarafından sevilen insanlar gerçekten dünyanın en şanslı insanları.

Sen bu diyardan göçüp gittiğinden beri kendimi yetimhanede ailesinin gelmesini bekleyen çocuklar gibi hissediyorum babam...

Babalar gününde babasız olmayı ben size anlatamam sizde anlamazsınız zaten...

Onlar baba sevgisiyle büyüdü ben baba özlemiyle baba yokluğunla büyüdüm.

Sen gelir elinden tutarsın diye içimde yaşattığım bir çocuk var baba.

Hayattan tek dileğim ilerde çocuklarımın babalar gününde ağlamamaları...

Babalar gününe babasız giren çocuklar var. Onları üzecek şeyler paylaşmayın...

Çünkü her erkekte senin sevgini aradım merak ettim baba baba sevgisi nasıl olur merak ettim...

Baba omuzlarım eziliyor bu kadar yükün altında kıyabiliyor musun küçük kızına?

Benim düştüğümde kaldıracak bir babam olmadı düştüğüm yerdeki yaralı kız çocuğu olarak kaldım.

Bizler babası olduğu halde varlığını göremeyen ve onu yaşayamayan şanssız mutsuz yalnız çocuklarız.

Sen babasız bir kızın yolda yürürken babasıyla gezen bir kızı gördüğünde içinin nasıl alev aldığını bilir misin?

Belki babam başımı okşasaydı geçmez dediklerimde geçerdi. Hala annesine babasına sarılan çocukları görünce gözlerim dolar.

Yaralı bir kadın bir gün şöyle yazmıştı güncesine; 'Bizim coğrafyamızda babalar kızlarının ilk aşkı değil ilk yarası olurlar.'

Babana istediğin zaman sarılabiliyorsan üzgünüm sen bizimle üzülemezsin.

Babam bir tartışma sırasında 'Senin bir ailen var.' demişti. Keşke bu cümleyi kumak yerine hissettirseydi.

Derin yaralar bırakırmış bazı fotoğraflar babasız büyüyen çocuklarda.

Bana bir masal bile anlatmadın baba bu yüzden hayatım boyunca bir hayal bile kuramadım.

Gülüp eğleniyoruz diye bizi güçlü sanıyorsunuz ama içinde "baba" geçen her şeyde gözlerimizin dolduğunu bilmiyorsunuz..

Belki böyle dağıtmazdım babam yaşasaydı.

Biliyor musun baba en güçsüz olduğum konu sensin.

Babasıyla her şeyini paylaşan onunla arkadaş gibi olan ve babası tarafından sevilen insanlar gerçekten dünyanın en şanslı insanları.

Ben en çok da kızım kelimesinden nefret ettim. Sen bana bi kere bile söyleyemedin diye baba.

Bir adam düşünün saçlarınızı okşamış yaralarınızı sarmış size babanızı hissettirmiş unuturmusunuz? Ben ölsem unutmam.

Babalar kızlarını çok severmiş. Bugün öyle dediler. Sahi öyle mi?

Nasıl anne sevgisi kutsalsa; Bir o kadar yücedir baba duygusu. Önce filizlenir körpe yürekte sevgisi. Sonra bire bin veren başak olur yaprak olur dal olur çiçek olur renk olur koku olur bahar olur. Öyle bir yerleşir ki yüreğe; Yürek asil yürek ol

Senin olmayışın gibi mezarın bile yanımda değil. Çok özledim seni babam...

Bugün kimisi için ulusal bir bayram kimisi için de acı bir ölüm yıl dönümü. Bugün babalar günü...

Önünüze çıkan her insanda baba sevgisi aramak babadan bir parça bulmaya çalışmak belki de bu yüzden herkesi kaybetmek... Anlatabiliyor muyum?

Baba ben ki soğuktan zangır zangır titrediğim gecelerde senin izmaritlerini avucuma basmış çocuğum. Şimdi istediğin kadar yak ateşle tutuşmam.

Bilir misiniz babalar kızlarına ellerini uzatırsa kızlar onu cehenneme kadar takip eder.

Gelmesi imkansız birini her akşam beklemek nasıl bir şey biliyor musunuz? Babam kokunu özledim...

Bak bütün tınılar isyan. Bütün kemanlar gece. Duysana kopuk ve uzak bir şeyler var aramızda. Ya beni bırak ya sarıl bana babacım...

Kavuşma niyetinde değilim. Kavuşmanın kolla olmadığını ilerlemenin ayakla sağlanmadığını görmeye gözün duymaya kulağın yetmediğini öğrendim baba...

EN GÜZEL BABALAR GÜNÜ ŞİİRLERİ

CANIM BABAM

Babam sen evin kahramanı

İyi ki hep yanımdasın

Emin ol her zaman aklımdasın

Çünkü sen benim canım babamsın

Hayat seninle her zaman güzel

Babacığım senin yerin benim için her zaman özel

Ben sana sadece sevgimi verebilirim

Benim sana sevgim sadece göksel

SEVİLEN BABAYA MİNNETLE

Benim babam her zaman en iyidir

Hayatımda örnek aldığım tek kişidir.

Beni sevmek onun işidir,

İşte o her şeyi yapabilen biridir.

Ne zaman zorda kalsam

Ne zaman gidip babamın kapısını çalsam

Benden bir adım öndedir ne zaman baksam

Onun yüzünü görmek isterim hangi vakit uyansam

Babam bugün senin için en özel gün

Birlikte kutlayalım bugün

Sonra olma üzgün

Canım babacığım babalar kutlu olsun babalar günün.

BABALAR GÜNÜ'NDE BABALARIN EN İYİSİNE

Babacığım sen olmasaydın ben yaşayamam

İçimde kalır ve her zaman kötü olurum anlatmazsam

Seni her zaman sevdim ben canımdan koparamam

Seni bırakıp hiçbir yere kaçamam

Babacığım senden ayrı hiçbir şey yapamam

Sen her zaman benimle birlikte olmasın tastamam

Elimden tuttuğun ilk günlerdeki gibi anlasam

Sensin benim her zaman baktığım manzaram.

BABAMA MEKTUP

Baba sana bir mektup yazmak istiyorum

Ama heyecanımdan titriyorum

Çünkü sen benim için her zaman özelsin diyorum,

Aklıma ne gelse hiçbirini beğenmiyorum.

Baba sana bir resim çizmek istiyorum

Bunun için nereden başlasam bilemiyorum

Çünkü mutluluğun resmini çizemiyorum

Her zaman yeniden baştan ekliyorum

Baba sana bir şiir yazma istiyorum

Ama dizelere sevgimi nasıl anlatacağım bilmiyorum

Bu halde çaresiz birisine benziyorum

Çünkü senden gelen sevgiyi mısralara sığdıramıyorum.

Baba senin babalar gününü kutlamak istiyorum

Yapmak istediğim her şeyden vazgeçiyorum

Çünkü hiçbiri senin büyüklüğünü anlatmama yardımcı olmuyor

Sadece beni ne kadar sevdiğini dinlemek istiyorum.

BABALARIN EN İYİSİNE

Baba tekrar ellerini bana uzatmak

Şimdi çok zor bu durumdan kurtulmak

Ama son bulacak acılı günler muhakkak

İşte o zaman kalbimiz tekrar sevgiyle dolacak

Bulaşacağınız birbirimizle koşarak

Şimdilik tek tek günleri sayacak

Ardından tüm hüzünleri bir kenara atacak

Ve kapımızı mutluluk çalacak

Babalar günün bu şiirle mutlu olacak

Yok seninleyken hiçbir şey korkacak

Sensiz geçen günlerde her zaman çiçekler solacak

Seni çok seven çocuğun da sana bu şiiri yazacak.

UZAKTAKİ BABAYA ÖZLEM



Baba ben senden ayrı kimi sevsem

Kime kızsam ya da kime gülsem

Bir türlü bunları bilemem

Çünkü senden başka kime gitsem?

Bir daha kimselere görünmem

Senin bana yaptıklarını unutmam

Affet babacığım seni üzdüysem

Seni asla bir daha incitmem

Babacığım şimdi uzaklardayız

Ancak çift bir bedende tek canız

Her zaman beni sevdin şartsız

Şahittir buna göklerdeki yıldız.

Özlemler bir gün son bulacak

Gökte tekrar kuşlar uçacak

Çocuğun senin söylediklerine uyacak

İşte o zaman babam elimi tutacak

BABALAR GÜNÜ HEDİYESİ TAVSİYELERİ | BABALAR GÜNÜ HEDİYESİ ÖNERİLERİ

Babalar Günü‘nde babanıza güzel ve farklı bir hediye almak için öncelikle onun nelerden hoşlandığını, günlük hayatını düşünün. Kullanışlı bir hediye olsun derseniz iş hayatında ya da günlük hayatta işine yarayacak bir hediyeyi Babalar Günü‘nde babanız için seçebilirsiniz.

1-“Yılın En İyi Babası” oscarı, “Şampiyon Babam” kupası, “Mükemmel Babaya”

2- Babanızla çekilmiş çerçeveye konulmuş güzel bir fotoğraf

3- Baskılı bir T-shirt

4- Güzel bir Kol saati

5- Şık bir ayakkabı

6- TV koltuğu

7- Kupa bardak

8- Deri cüzdan

9- Şapka

10- Kemer