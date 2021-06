2021 yılında, 20 Haziran Pazar tarihine denk gelen ve her sene, dünyanın pek çok ülkesinde Haziran ayının 3. pazar günü kutlanarak dünyaya gelmemizde başrol oynayan babalarımızın onuruna kutlanan Babalar Günü için geri sayım başladı. Bu önemli günde, babası yanında olmayan kişileri de unutmayarak onlar için bir şeyler yapmak isteyen internet kullanıcıları da arama motorlarında, Ölmüş babaya Babalar Günü mesajı | Babası ölmüş kişilere Babalar Günü mesajları 2021 konularını araştırıyor. İşte detaylar...

ÖLMÜŞ BABAYA BABALAR GÜNÜ MESAJI

Herkes tarafından sevilen ve heyecanla beklenen bu önemli gün, babası yanında olmayan kişiler için üzücü geçse de, onların da babalar gününü kutlamaya hakkı var. Babası hayatını kaybetmiş olan kişiler için bugün, belki mezarlıkta okuyabilecekleri bir sıcak mesajla, babalarının onları duyduğu hissiyle, çok daha anlamlı hale gelebilir. Yahut sosyal medyada paylaşılacak, eski günlerden kalma içten bir fotoğrafın altına yazılabilecek küçük bir notla, onlar da babalar gününü kutlayabilir ve bu önemli günde, onları her zaman yanlarında hissettiklerini böylece gösterebilirler. Babasına sarılmak yerine toprağını sulamak zorunda kalan, her yaşta babasına ihtiyaç duyan, yanında olmasa da her zaman içinde, ona destek olacağını bilen kişiler için işte ölmüş babaya en güzel Babalar Günü mesajları...

Hayatın anlamı ve tüm güzelliklerini öğreten adam, benim sevgili babam. Mekanın cennet olsun. Babalar günün kutlu olsun

Bak baba bugün babalar günü yani senin günün ben yine senin yanındayım, hemen başucundayım. Babalar günün kutlu olsun canım babam.

Hep söylerdin babam okşayıp saçını seni sevmeye doymadan, senin mutluluğunu görmeden, göçüp gidersem bu dünyadan, dua et, mezarımın başucuna gel yeter derdin canım. Babam ben her gün geliyorum senin yanına babam.

Bir baba öldü mü bir insan ölmez, bir hayatın neşesi ölür, mutluluğu yıkılır ve birliği bozulur.

Yine bir babalar günü Canım babam biliyorum sen cennetten bizi izliyorsun. Senin yokluğuna alışamadım babam. Sen hayatımızdan gidince benim hayatımda kocaman bir boşluk oluştu. Yine de Babalar günün kutlu olsun canım babam.

Yokluğunda kor alevlere döndü yüreğim, son bir kez yüzünü görseydim, karlı dağım aslan babam.

Ölmüş olsan da beni duy baba bu sene de babalar gününü kutlarım.

Sen bazen rüyalarıma gelip beni öpüyorsun, seni çok seviyorum diyorsun. Bende seni çok seviyorum babam.

Seni bir daha görememek acı verse de bana, elimi uzatıp tutamasan da her daim kalbimdesin canım babam.

Tek vazgeçilmezimsin canım babam, seni çok özledim.

Benim artık babalar günüm yok, benim artık elimden tutacak, gülen gözleriyle gözlerime bakacak, yavrum deyip boynuma sarılacak bir babam yok. Seni çok özledim Babalar günün kutlu olsun canım babam.

Allah’ım biz evlatları olarak babamdan razıydık. Sende ondan razı ol. Onu cennetinde ağırla Ya Rabbim. Canım babam nur içinde yat. Babalar günün kutlu olsun

Baba yanında olmasa da kendini güvende hissettiğin bir sığınakmış, baban olmayınca insan hayattan korkarmış. Canım babam nur içinde yat. Babalar günün kutlu olsun

Derdimi, neşemi, hüznümü paylaşabildiğim tek insandın. Ben şimdi kime gideyim.

Koca yürekli güzel babam. Yokluğunda bir babalar günü daha geçiriyorum. Seni çok ama çok özledim Babalar günün kutlu olsun!

Ben şunu biliyorum ki sen bizim söylediklerimiz duyuyorsun, sana dünyada doyamadım babam. Seni üzdüm, kırdım beni affet babam.

Beraber yudumlasaydık çayımızı, beraber yaşasaydık yaşamadıklarımızı. Sadece rüyalarımda değil yanımda görebilseydim seni babacığım.

Bir baba ne zaman ölür. Bir babanın hayırlı evlatları varsa, evlatları ölene kadar o baba ölmez.

Babacığım cenazene yetişemedim, o güzel gözlerine son defa bakamadım. Babam bana hakkını helal et. Allah’ım günahlarını affetsin, mekânın cennet olsun.

Bugün hayatımdaki her şeyde senin imzan var canım babam. Allah mekânını cennet eylesin.

Sen aramızdan ayrılalı yıllar oldu ama ben hala alışmadım senin yokluğuna, sanki kapı çaldığında sen gelecekmişsin gibi, bir telefon çaldığında sen arıyormuşsun gibi seni hiç unutmadım Canım Babam.

Babamın öldüğünde aylardan hazirandı, o elli dördündeydi, ben yedi. Bir ışık söndüğünde yol yandı. O kedi bunları nasıl da bildi.

Bana yaptığın dünyadaki en büyük iyilik bana dünyanın en iyi örneği olmandır. Babaların en iyisi, bu gün sadece senin Mekanın cennet olsun. Babalar günün kutlu olsun babacım

Sen bu alemden göçüp Yüce Mevla’mın en güzel yeri cennete olduğunu biliyorum. Sen bizleri sensizlik cehenneminde bıraktın. Sensiz hayat çok zor be babam. Babalar günün kutlu olsun

Seninle geçirdiğimiz onca güzel yıllardan sonra sen ansızın çıkıp gittin hayatımızdan oldu mu be babam, beni bu dünyada kimsesiz bıraktın gittin benim güzel babam. Mekanın cennet olsun nur içinde yat inşallah.

Hiçbir dil senin özlemini anlatacak kadar güçlü değil. Hiçbir yürek bu acıyı kaldırabilecek kadar güçlü değil. Babalar gününü sensiz kutluyoruz bir kez daha baba.

Baba güzelliktir. Baba özveridir. Baba güvendir. Baba destektir. Baba candır! Velhasıl Baba çok şeydir…Ama benim babam atık cennettedir. Canım babam nur içinde yat. Babalar günün kutlu olsun

BABASI ÖLMÜŞ KİŞİLERE BABALAR GÜNÜ MESAJLARI 2021

Babalarımızın kıymetini her şeyde olduğu gibi kaybedince anlıyoruz. Rabbim vefat eden babalarımıza cenneti nasip etsin inşallah.

Babalar soğuk görünür ama sıcaklığı öldükten sonra bile hissedilir. Babanın sıcaklığını veremeyecek olsam da sana, sen de benim bir çocuğumsun, bunu unutma!

Baban bu dünyadan göçeli aylar, yıllar oldu. Onu hala unutamadın, yüreğinin derinlerinde saklıyorsun anılarını. Her zaman seninle olsun, baban kadar olmasa da ben de hep senin yanındayım.

Sadece sen değilsin babası giden, benimki de gitti bir elveda demeden. Birbirimize evlat olalım, baba olalım. Sen en güzel babanın, en güzel emanetisin.

Bana eksiklerimi sorma hayat. Babam derim tamamlayamazsın.

Senin aramızdan ayrılışının onuncu yılına giriyoruz ama ben seni hala çok arıyorum babam.

Allah’ım sen babama kabir azabı çektirme, şu mübarek gün ve geceler hürmetine ona cennet bahçesinden bir yer nasip eyle. Amin.

Canım babam artık ben de bir babayım. Bu yıl yanımızda olsaydın eğer sana dedeler günü de yapacaktık. Allah mekânını cennet eylesin.

Gözümün nuru canım babam babalar günün kutlu olsun.

Sizin hiç babanız öldü mü? Benim bir kere öldü, kör oldum. Yıkadılar, aldılar, götürdüler. Babamdan ummazdım bunu kör oldum.

Babalar soğuk görünür ama sıcaklığı öldükten sonra bile hissedilir. Aynı senin gibi babacığım. Babalar günün kutlu olsun

Sen bedenen aramızdan göçtün gittin ama ruhun hep kalbimde olacak güzel babam. Seni ölene kadar unutmayacağım. Mekanın cennet olsun. Babalar günün kutlu olsun!

Bak baba bende senin gibi baba oldum. Bende evlatlarımı senin gibi yetiştireceğim. Onlara dedeniz böyle yapıyordu diyeceğim. Babalar günün kutlu olsun...

Yanında hissettiğim güven hiç değişmedi baba. En güvende olduğum yer kabrinin başıdır artık. Babalar günün kutlu olsun...

Bu gün birkez daha yetimliğime ağladım canim babam. Yokluğun kor gibi yaktı içimi. Sahipsizliğim indi sanki tokat gibi yüzüme sensizlik yetimlik ne zormuş babam.

Bana hakkını helal et baba. Ellerinden yüzünden doya doya öpmeyi çok ama çok isterdim. Babalar günün kutlu olsun.

Allah’ım biz evlatları olarak babamızdan razıydık. Sen de ondan razı ol. Babalar gününüz kutlu olsun.

Bu sene de babalar gününü cennette kutluyorsun. Seni çok ama çok özledim. Babalar günün kutlu olsun canım babam.

Yanımızdan ayrılalı yıllar oldu ama evimizdeki varlığın hiç eksilmedi çünkü hep kalbimdesin canım babam.

Yüzün hep gözümün önünde canım babam. Senin yerin hep kalbimde olacak. Babalar günün kutlu olsun bir kez daha.

Ben hep senin yanında mutluydum baba, bak yine senin kabrinin başında buluyorum huzuru, seninle konuştukça içim rahatlıyor.

Benim babam dünyalara sığmayacak kadar büyük yürekli, iyi kalpli, merhametli bir adamdı. Benim babam her zaman kalbimde yaşayacak.

Bugün yaşadığım her şeyde, alışkanlıklarımda, davranışlarımda, oturup kalkışımda benim her şeyimde senin izin var babam. Ben seni nasıl unutabilirim. Babalar Gününü kutlarım.

Babanın yokluğu eksi kırk derecedeki soğuk hava kadar soğukmuş. İnsanın babası ölünce hiçbir şey içini ısıtmaya yetmiyor.

Şöyle böyle hatırlıyorum, beni ölüme uğurlayan bir düğün günü. Babamı hatırlıyorum. Babamın ölümünü. Kırbacıyla birlikte bir çam ağacına gömülü… Annemse odasında babamın, hasta yatağında, kımıldamadan yatıyor.

Bir babalar gününü daha sensiz geçiriyorum. Canım babam seni çok özledim bir kere daha babalar gününü kutlarım.

Babalar soğuk görünür ama sıcaklığı öldükten sonra bile hissedilir.

Babacığım bir günümde değil her günümdesin. Seni çok özledim babacım Babalar günün kutlu olsun

Belki bazılarına göre babalar annelere göre daha soğuk görünürler ama babaların yüreği merhametli, sıcacık insanlardır onlar. Tüm ölmüş babalara Yüce Mevlam mağfiret etsin.

Kanından kan verdin, var ettin beni, aldın kollarına kucağına, sarıldın baba rızık temin ettin zorlukla yıllarca bana, alın teri döktün gurbetlerde yoruldun baba. Mekanın cennet olsun. Babalar günün kutlu olsun babacım

Mezarında nur içinde yat, mekanın cennet olsun, komşun Peygamber efendimiz olsun. Dualarımız her zaman seninle canım babam Ruhun şad olsun.

Senin olmadığın bir dünya hiç güneşin açmadığı bir ülke gibi… Yanında olmadan da dayanabilirim ama senin olmadığın bir dünya bana cehennem gibi. Seni çok özledim babacım Babalar günün kutlu olsun

Ben her şeyimi sana sorardım. Benim babam bilir derdim. Çünkü benim en büyük dayanağımdın sen babam. Nur içinde yat mekanın cennet olsun.

Ben şunu biliyorum ki sen bizim söylediklerimiz duyuyorsun, sana dünyada doyamadım babam. Bu güzel gününde aramızdan ayrılsan da Babalar günün kutlu olsun canım babam.

Cennet mekânın olsun, Peygamberimiz (SAV) komşun, cennet ehli yoldaşın, dualarım seninle olsun. Canım babam.

Benim yaşamımdaki örneğim, benim sıkıştığımda kurtarıcım canım babam nur içinde yat. Seni çok özledim Babam. Babalar günün kutlu olsun.

Geceler uyumak için değil seni özlemek için var gibi baba. Babalar günün kutlu olsun.

Babanın ne iyisi olur, ne de kötüsü , en kötüsü babasız yaşamaktır.

Seni çok özledim babam diye haykırmak istedim ama yapamadım, özlemimi gözyaşlarımla gizledim canım babam.

Babacığım bir günümde değil her günümdesin. Seni çok özledim babacım Babalar günün kutlu olsun.

Ölümün bu kadar mı zor derdimi, neşemi, hüznümü, mutluluğumu paylaştığım en iyi arkadaşım. Babalar günün kutlu olsun! Canım Babam.

Koca yürekli güzel babam. Yokluğunda bir Babalar günü daha geçiriyorum. Seni çok ama çok özledim Babalar günün kutlu olsun.

Babacığım bir günümde değil her günümdesin. Canım babam nur içinde yat. Babalar günün kutlu olsun.

Ayrılık bana göre değil ama, sensiz geri kalan günlerimle seni arıyorum babam Babalar günün kutlu olsun.