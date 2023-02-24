Olsi Myrta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Olsi Myrta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Olsi Myrta adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Olsi Myrta Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Olsi Myrta 20 Ocak 2006 tarihinde doğmuştur. Arnavutluk uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Olsi Myrta Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
KF Laçi futbol takımında oynamaktadır. KF Laçi takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Olsi Myrta'nin KF Laçi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Olsi Myrta Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Olsi Myrta futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında Apolonia U19
1 Şubat 2023 yılında KF Laçi
Olsi Myrta Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Olsi Myrta şuan KF Laçi takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Olsi Myrta Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Arnavutluk U15 takımında 9 numaralı formasıyla 5 Mayıs 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.
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