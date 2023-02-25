Olsi Shema kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Olsi Shema Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Olsi Shema adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Olsi Shema Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Olsi Shema 3 Ocak 1999 tarihinde Shkodër şehrinde doğmuştur. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Olsi Shema Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Oriku futbol takımında oynamaktadır. KF Oriku takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Olsi Shema'nin KF Oriku ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Olsi Shema Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Olsi Shema isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Olsi Shema Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Olsi Shema futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında KF Murlani

1 Ocak 2022 yılında KF Oriku

Olsi Shema Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Olsi Shema şuan KF Oriku takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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