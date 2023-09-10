Oltalarına 160 kiloluk orkinos takılan amatör balıkçılar zor anlar yaşadı

Mersin'de tekneyle denize açılan ve amatör balıkçılık yapan 3 arkadaş, oltalarına takılan 2 metrelik dev orkinos balığını görünce büyük şaşkınlık yaşarken, balığı tekneye çıkarmak için zorlu bir mücadele verdi.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Oltalarına 160 kiloluk orkinos takılan amatör balıkçılar zor anlar yaşadı

Mersin'de tekneyle denize açılan ve amatör balıkçılık yapan 3 arkadaş, oltalarına takılan 2 metrelik dev orkinos balığını görünce büyük şaşkınlık yaşarken, balığı tekneye çıkarmak için zorlu bir mücadele verdi.

Mersin'de bir lojistik firmasında çalışan Orkun Altınöz, her hafta sonu olduğu gibi bu hafta sonu da 2 arkadaşıyla birlikte Silifke ilçesinde tekneyle denize açıldı. 3 arkadaş bir yandan Akdeniz'in sıcağında denize girip serinlerken, bir yandan da oltayla balık avlamaya başladı. Bir süre sonra Orkun Altınöz'ün oltasına dev bir orkinos balığı takıldı. Tekneye yanaştırılan balığın büyüklüğünü gördüklerinde şaşkınlıklarını gizleyemeyen amatör balıkçılar, dev orkinosu çıkarmak için zorlu bir mücadele verdi.

Orkinosla verilen mücadeleyi kaydedip yayınladılar

3 amatör balıkçı, dev balığı tekneye çıkarmakta bir hayli zorlanırken, denizin ortasında verilen mücadeleyi cep telefonu kamerasıyla kaydederek sosyal medyada paylaştılar. Yaklaşık 2 metre boyunda, 160 kilo ağırlığındaki orkinos balığını oltanın ucundan çekerek tekneye çıkaramaya çalışan balıkçılar, bunda başarılı olamayınca çareyi denize girip kuyruğuna ip bağlamakta buldu. Balık daha sonra tekneye alınarak sahile çıkarıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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