Oltan kupada gol krallığına yürüyor

BB Erzurumspor'un forvet oyuncusu Oltan Karakullukçu kupada attığı gollerle takımını sırtlamaya devam ediyor. Karakullukçu, oynadığı 5 maçta rakip filelere gönderdiği 7 golle Ziraat Türkiye Kupası'nda gol krallığına yürüyor.

TFF 1. Lig ekiplerinden BB Erzurumspor son 16 turunda Beşiktaş'ı eleyerek Türkiye Kupası tarihinde ilk kez çeyrek finale yükseldi. Mavi-beyazlı ekipte en dikkat çekici performansı ise Beşiktaş'a 2 maçta 3 gol atan ve kupada toplam 7 gole ulaşarak gol krallığında zirveye oturan 28 yaşındaki Oltan Karakullukçu oldu.

Teknik Direktör Erkan Sözeri'nin ağırlıklı olarak kupa maçlarında görev verdiği Oltan, bu sezon mavi-beyazlı forma ile çıktığı 5 Ziraat Türkiye Kupası maçında birisi penaltıdan olmak üzere toplam 7 gol kaydetti. Karakullukçu, Türkiye Kupası 3. tur maçında Edirnespor'a 2, 4. turda Bodrumspor'a 2 ve son 16 turunda Beşiktaş'a 2 maçta 3 gol attı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda gol krallığına emin adımlarla yürüyen 28 yaşındaki santrfor, TFF 1 Lig'de ise çıktığı 9 maçta 1 gol atabildi.

Kaynak: İHA