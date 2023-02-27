Oltion Bilalli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oltion Bilalli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oltion Bilalli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oltion Bilalli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oltion Bilalli 3 Ocak 2002 tarihinde Gjilan şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Kosova uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oltion Bilalli Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Oltion Bilalli, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Gjilani futbol takımında oynamaktadır. SC Gjilani takımına 22 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Oltion Bilalli'nin SC Gjilani ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Oltion Bilalli Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oltion Bilalli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Oltion Bilalli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oltion Bilalli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ocak 2020 yılında Balıkesir U19

4 Ağustos 2020 yılında Balıkesirspor

22 Eylül 2022 yılında SC Gjilani

Oltion Bilalli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oltion Bilalli şuan SC Gjilani takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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