Oltion Rapa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oltion Rapa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Oltion Rapa kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Oltion Rapa ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Oltion Rapa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oltion Rapa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Oltion Rapa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oltion Rapa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oltion Rapa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oltion Rapa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oltion Rapa 30 Eylül 1989 tarihinde Tepelenë şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Arnavutluk uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oltion Rapa Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Oltion Rapa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Skënderbeu futbol takımında oynamaktadır. KF Skënderbeu takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Oltion Rapa'nin KF Skënderbeu ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Oltion Rapa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oltion Rapa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

Oltion Rapa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oltion Rapa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Ağustos 2009 yılında KF Memaliaj

11 Eylül 2010 yılında KS Luftëtari

31 Ocak 2012 yılında KF Butrinti

9 Eylül 2015 yılında KS Luftëtari

1 Temmuz 2019 yılında SC Gjilani

1 Temmuz 2022 yılında KF Skënderbeu

Oltion Rapa kimdir

Oltion Rapa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oltion Rapa şuan KF Skënderbeu takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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Oltion Rapa nereli

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