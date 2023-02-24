Oltjan Haremi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oltjan Haremi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Oltjan Haremi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Oltjan Haremi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Oltjan Haremi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oltjan Haremi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Oltjan Haremi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oltjan Haremi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oltjan Haremi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oltjan Haremi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oltjan Haremi 2 Eylül 1992 tarihinde Lushnjë şehrinde doğmuştur.  Arnavutluk uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oltjan Haremi Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Bylis futbol takımında oynamaktadır. FK Bylis takımına 21 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Oltjan Haremi'nin FK Bylis ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Oltjan Haremi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oltjan Haremi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Oltjan Haremi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oltjan Haremi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ocak 2014 yılında KF Egnatia

18 Ağustos 2014 yılında KS Lushnja

1 Eylül 2017 yılında KF Egnatia

16 Temmuz 2019 yılında KS Lushnja

27 Ağustos 2020 yılında FK Tomori Berat

21 Ocak 2022 yılında FK Bylis

Oltjan Haremi kimdir

Oltjan Haremi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oltjan Haremi şuan FK Bylis takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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Oltjan Haremi nereli

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