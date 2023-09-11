Oltu Kaymakamı İbrahim Gökmen göreve başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla, Erzurum Oltu Kaymakamlığı'na atanan İbrahim Gökmen, Oltu Kaymakamlığı binası önünde kurum amirlerinin karşılama töreni ile görevine başladı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Oltu Kaymakamı İbrahim Gökmen göreve başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla, Erzurum Oltu Kaymakamlığı'na atanan İbrahim Gökmen, Oltu Kaymakamlığı binası önünde kurum amirlerinin karşılama töreni ile görevine başladı.

İlçe protokolünü makamda kabul eden Kaymakam Gökmen ilk toplantısını gerçekleştirdi. Kamu kurum müdür ve amirleri ile teker teker tanışan Kaymakam İbrahim Gökmen kendisini tanıttı. Oltu'nun marka ilçe olduğunu belirten Kaymakam İbrahim Gökmen, "Oltu'yu kısa bir turladım. İlk edindiğim intiba; doğasıyla kültürüyle güzide ilçelerimizden birisi. Rabbim bu süreç içerisinde bizleri mahcup etmez. Çok kıymetli yerel yönetimimizle, kurumlarımızla, Valiliğimizle, Büyükşehirimizle koordineli bir şekilde çalışmak amacındayız. Yürütülen hizmetlerin daha verimli, daha keyifli olacağı kanısındayım. Caddelerde sokaklarda olacağız. Esnaflarımızla hemhal olacağız. Vatandaşlarımızla hemhal olacağız , vatandaş odaklı temeli üzerinde biz vazife inşa edeceğiz inşallah" dedi.

İbrahim Gökmen, 24 Eylül 1993 yılında Mersin'in Bozyazı ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Bozyazı'da tamamladıktan sonra 2016 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldu. İbrahim Gökmen, 2018 yılında Iğdır Valiliği Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine intisap etti. Iğdır ilinde Valilik Stajını tamamladıktan sonra sırasıyla İzmir - Menemen ve Osmaniye - Düziçi ilçelerinde kaymakam refikliği stajını tamamladı. Karaman ili Ermenek ve Kazımkarabekir ilçelerinde kaymakam vekilliği görevlerinde bulundu. Mülkiye Teftiş Stajını ise Kocaeli ilinde Mülkiye Müfettişi refakatinde tamamladı. İçişleri Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen dil kursundan sonra 2019 - 2020 yılları arasında yurt dışı stajı çerçevesinde gönderildiği İngiltere" de Leicester University" de yabancı dil eğitimini aldı. Yurt dışı eğitiminin akabinde "Vatandaş Odaklı Hizmetler Açısından E - Devlet" konulu Kaymakam Adaylığı tez çalışmasını tamamladı.

Oltu Kaymakamı İbrahim Gökmen göreve başladı

Oltu Kaymakamı İbrahim Gökmen göreve başladı

Oltu Kaymakamı İbrahim Gökmen göreve başladı

Oltu Kaymakamı İbrahim Gökmen göreve başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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