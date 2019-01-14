Oltu Osman Arpa’sını kaybetti Oltu'nun eski esnaflarından olan Osman Arpa hakkın Rahmetine kavuştu. Oltu ilçesinin renkli simalarından olan Arpa Uzun süredir Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşlılığa bağlı olarak tedavi görüyordu.

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