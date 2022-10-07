Oltu Taşı Çıkarma Ustası Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Oltu Taşı Çıkarma Ustası görev tanımı nedir, Oltu Taşı Çıkarma Ustası ne iş yapar, Oltu Taşı Çıkarma Ustası olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Oltu Taşı Çıkarma Ustası mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Oltu Taşı Çıkarma Ustası Tanımı;

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Oltu Taşı Çıkarma Ustası Maaşı Ne Kadar? 2022 Oltu Taşı Çıkarma Ustası Maaşları

Oltu Taşı Çıkarma Ustası maaşı ortalama aylık 6150 _TL’dir. En düşük Oltu Taşı Çıkarma Ustası maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6800 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Oltu Taşı Çıkarma Ustası iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8111.28

Meslek Adı :

Oltu Taşı Çıkarma Ustası

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Madencilik Ve Mineral İşleme Tesisi Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Maden Ve Taşocağı Makine Ve Tesis Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Oltu taşı için açılmış maden ocağında, murç ve çekiç yardımıyla oltu taşı çıkarma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Oltu Taşı Çıkarma Ustası; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Oltu taşı çıkarmak üzere girdiği maden ocağında zengin damar aramak,

b) Bulduğu damardan murç ve çekiç yardımıyla büyük parçalar halinde oltu taşı çıkarmak,

c) Çıkardığı taşları hava ile temas etmeden su dolu bir kaba koymak,

d) Çıkarılan taşları küçük tekerlekli taşıma aracına yüklemek,

e) Yüklediği taşları dışarı çıkararak, havayla temas ettirmeden bir çuvala veya tenekeye koyarak ağzını kapatmak,

f) Çıkardığı Oltu taşlarını işlenmek üzere atölyelere ulaştırmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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