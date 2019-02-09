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Oltu’da soğuk hava etkili olmaya başladı

Erzurum'un Oltu ilçesinde termometreler eksi 12'lere kadar düştü. Oltu Çayı'nı buz tutarken güneş enerjileri patladı ve ağaçlar da buz tuttu.

Oltu’da soğuk hava etkili olmaya başladı

Erzurum'un Oltu ilçesinde termometreler eksi 12'lere kadar düştü. Oltu Çayı'nı buz tutarken güneş enerjileri patladı ve ağaçlar da buz tuttu.

Soğukların uzun süredir bu kadar etkili olmadığını belirten Bayram Yücel, "Oltu'da soğuk hava son derece etkili olmaya başladı. Geçen seneden daha soğuk havalar var" dedi.

Emrah Ceylan ise "Oltu'da son yılların en soğuk günlerini yaşıyoruz gördüğünüz gibi derler buz tuttu" diye konuştu.

Oltu’da soğuk hava etkili olmaya başladı

Oltu’da soğuk hava etkili olmaya başladı

Kaynak: İHA

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