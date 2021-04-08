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  3. Oltulu akademisyenler okul bahçesine fidan dikti

Oltulu akademisyenler okul bahçesine fidan dikti

Oltu'nun düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü olması sebebiyle Oltu Meslek Yüksek Okuluna akademisyenler tarafından 103 meyve ağacı dikildi.

Oltulu akademisyenler okul bahçesine fidan dikti

Oltu Meslek Yüksek Okuluna dikilen meyve fidanlarına plaka halinde şehitlerimizin isimleri ve Öğretim üyelerinin isimleri yazıldı. Dikilen fidanların ücretlerini Akademisyenler kendileri karşıladılar.

Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cavit Yeşilyurt, "Oltu'muzda çeşitli fidan dikme etkinliğimiz oldu. Oltu Düşman işgalinden kurtuluşunun 103.yıl anısına bugün Oltu Meslek yüksek okulunda ağaç dikiyoruz hayırlı olsun. Bugün Oltu Kaymakamımız Şenol Turan, Akademik personelimiz ve Kurum amirlerimizle birlikte Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi bahçesine hem meyve ağacı hem de orman ağacı fidanı diktik hayırlı olsun. Ağaç çok önemli kıyametin kopacağını bilseniz bile elinizdeki ağacı dikin toprakta buluşturun öğretisi gereği bizde ağacı çok önemsiyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Oltulu akademisyenler okul bahçesine fidan dikti

Oltulu akademisyenler okul bahçesine fidan dikti

Oltulu akademisyenler okul bahçesine fidan dikti

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