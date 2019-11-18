Oltulu ustanın 'Bir kuş da sen barındır' kampanyasına destek

nın gündeme taşıdığı haberi izleyip, Kaya'ya ulaşanlar, taleplerine göre 20- 30 lira ödeyerek, isimlerini yazdırdıkları yuvaları Oltu'da ormanlık alana asmalarını istedi.

tarafından gündeme getirilen mobilya ustası Adem Kaya'nın kampanyasına İstanbul'dan da destek geldi. Haberi izleyen Süheyla Alıcı, Kaya'ya ulaşarak, kendisinin ve çocuklarının isimlerini kuş yuvası yapmasını istedi. 6 yeni yuva yapan Kaya, üzerlerine Alıcı ve çocuklarının ismini yazarak, 1800 rakımlı Kırdağı'ndaki Kütüklügöl mesire alanındaki çam ağaçlarına astı. Kampanyayla ilgili haberleri izleyenlerin kendisine ulaşarak, yuva yapmasını istediklerini söyleyen Adem Kaya, "Eğer bir kuşa yuva olabildiysek ne mutlu bize" dedi.

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Kaynak: DHA