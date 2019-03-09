Ölü köpeği 2 kilometre aracının arkasında sürükledi

Zonguldak'ta bir sürücü, öldüğü gerekçesiyle yaşam alanından uzaklaştırmak istediğini söylediği köpeği yaklaşık 2 kilometre boyunca aracının arkasında sürükledi.

Edinilen bilgiye göre olay Alaplı ilçesine bağlı Gümeli beldesinde yaşandı. İddiaya göre ismi öğrenilemeyen bir sürücü, öğrencilerin kullandığı bir kavşakta hastalık sebebiyle öldüğü öğrenilen köpeği bölgeden uzaklaştırmak istedi. Köpeğe bağladığı halatın diğer ucunu da aracının arka kısmına bağlayan sürücü yaklaşık 2 kilometre boyunca ölü köpeği sürükledi. Bu sırada başka bir sürücü o anları saniye saniye görüntüledi. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekiplerince ifadesi alınan sürücü ise köpeğin hastalık sebebiyle öldüğünü, öğrencilerin köpekten korktuğunu söylemesi üzerine bölgeden uzaklaştırdığını söyledi.

Sürücü hakkında "mala zarar verme", "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan 2 bin 200 lira idari para cezası uygulanacağı öğrenildi.

Kaynak: İHA