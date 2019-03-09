Ölü köpeği aracın arkasında sürükleyen sürücüye para cezası

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde halatla ölen sokak köpeğini aracının arkasına bağlayıp sürüklediği iddia edilen sürücüye 2 bin 200 lira para cezası kesildi.

Gümeli beldesi bir sürücü, ölen sokak köpeğini, halatla aracının arkasına bağlayarak yaklaşık 2 kilometre ileriye götürdü. Ölü köpeğin sürüklediğini gören diğer sürücüler, jandarmaya haber verdi. Jandarmanın tespit ettiği sürücü, beldede gözaltına alındı. İsmi öğrenilemeyen sürücü, ifadesinde sokak köpeğinin hastalık nedeniyle öldüğünü, çocukların hayvandan korkması üzerine bölgeden uzaklaştırdığını söyledi.

Sürücüye, "Mala zarar verme" ve "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçlarından 2 bin 200 lira para cezası kesildi.

DHA