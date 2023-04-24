Ölü Popo Sendromu Nedir! Belirtileri Nelerdir! Nasıl Tedavi Edilir

Dead Butt Syndrome yani ölü popo sendromu kadınlar ve erkeklerde sıklıkla karşılaşılan fiziki bir sendrom türüdür. Ölü popo sendromu genellikle çok fazla hareketsizlik sonucu sürekli oturan kişilerde görülür. Bu sendrom çeşidi insanda popo düzleşmesi, şekilsiz kalça ve çeşitli eklem ağrılarına sebebiyet verir. Kalçadan sırta kadar uzanan omurga ve bel sırt gibi ağrılar ölü popo sendromu yüzünden gerçekleşebilir.

Ölü Popo Sendromu Belirtileri Nelerdir?

Ölü popo sendromu belirtileri arasında en belirgin özellik popo uyuşması olarak bilinmektedir. Saatlerce oturduktan sonra bir anda kalktığınızda birçok kişi popo uyuşması problemini yaşamaktadır. Bu uyuşma problemi birkaç defa yaşandığı zaman herhangi bir kalıcı etkisi olmaz fakat gün içerisinde hiç hareket etmiyor ve sürekli oturuyorsanız popo şeklinizin daha biçimsiz bir hal almasını sağlar.

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Ölü popo sendromu kendisine belli başlı ağrılarla ve uyuşmalarla gösterebilir. Çok fazla oturduğunuz için sırt ağrısı yaşıyorsanız, kalçanızda sürekli uyuşma hissediyorsanız, bacak ve baldırlarınızda yanma ya da sızı gibi olumsuz durumlar yaşıyorsanız ölü popo sendromunu yaşıyor olabilirsiniz.

Ölü Popo Sendromu Nasıl Geçer?

Kulağa her ne kadar kötü gelse de tedavisi oldukça basit ve etkilidir. Öncelikle gün içerisinde çok fazla oturan bir insansanız bu sendromdan kurtulmak için mutlaka hareket etmeniz gerekmektedir. Farklı egzersiz hareketleri uygulamak ölü popo sendromunu kalıcı bir şekilde yok ederek daha biçimli ve şekilli bir kalçaya sahip olmanızı sağlayacaktır.

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Squat egzersizi düz kalçaya sahip olan kişilere önerilmektedir. Bu egzersiz baldır ve kalça kaslarını çalıştırarak daha biçimli bir kalça elde etmenizi sağlar. Bacaklarınızı omuz genişliğinde açıp ellerinizi tam karşıya yine omuz hizasında açıp, yere çömelip kalkmaktan oluşan bu hareket ölü popo sendromunu yok eden en etkili yöntemlerden bir tanesidir.

Bu egzersiz yerde köpek pozisyonu alınarak yapılan bir egzersiz çeşididir. Avuç içleri ve dizler dik bir konumda yere değer. Bacaklardan biri 90° açıyla yukarı sırtınıza doğru ittirilir. Her iki bacak için tekrarlanan bu hareket baldır ve popo yanaklarının daha biçimli bir hale dönüşmesini sağlar.

Pilates topu ile yapacağınız hareketler ölü popo sendromu yaşamanızı engelleyerek daha biçimli ve şekilli bir kalçaya sahip olmanızı sağlayacaktır.

Pilates ya da farklı egzersizleri yapmakta güçlük çekiyorsanız mutlaka yürüyüş yapmanız gerekmektedir. Yukarıda bahsedilen yalnızca baldır ve kalça kaslarını çalıştırır. Fakat yürüyüş yapmak vücutta bulunan tüm kasları çalıştırması ile birlikte çok daha şekilli ve dinç bir vücuda sahip olabilirsiniz.

Ölü popo sendromu yaşıyorsanız ve bu sendromdan kurtulmak istiyorsanız mümkün olabildiğince çok fazla oturmamaya gayret gösterin. Düzenli yapacağınız egzersizler ve hareketli bir yaşam stili ile bu sendromu kolaylıkla ortadan kaldırabilirsiniz.