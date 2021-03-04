Ölü sanılan adam herkesi şok etti! Otopsi yapılırken uyandı!

Hindistan'da meydana gelen olayda 27 yaşındaki genç adam motosikletle trafik kazası geçirdi. Kazanın ardından hastaneye kaldırılan adam öldü sanılarak morga gönderildi.

OTOPSİ MASASINDA CANLANDI

Hastanede durumu ağırlaşıp solunum cihazlarına bağlanan genç motosikletçi bir süre sonra doktorlar tarafından ölü sanılarak morga kaldırıldı. Adli tıp uzmanlarının otopsi yapmak için masaya yatırdığı adam önce hareket edip sonra canlanmasıyla ekipleri şoka uğrattı. Genç motosiklet sürücüsü otopsi masasında canlandı.

DOKTORLARA DAVA AÇACAK

Ülkenin yerel medyasının yaptığı habere göre genç adam doktorları sorumsuzluklarından dolayı dava edecek. 27 yaşındaki motosiklet sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu edinilen bilgiler arasında yer alıyor.