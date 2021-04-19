Oluklu Mukavva Kutu Üretim Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, İş İlanları

Oluklu Mukavva Kutu Üretim Elemanı görev tanımı nedir, ne iş yapar, hangi bölümü okumak gerekir, hangi belgeler gereklidir? Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

İş sağlığı ve güvenliği ile çevre korumaya ilişkin önlemleri alarak, kalite sistemleri çerçevesinde tanımlanmış görev talimatlarına göre oluklu mukavva levha üretiminden gelen ürünleri istenilen özellik ve standartlarda oluklu mukavva kutu üretimini gerçekleştiren kişidir.

Oluklu Mukavva Kutu Üretim Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2021 Oluklu Mukavva Kutu Üretim Elemanı Maaşları

Oluklu Mukavva Kutu Üretim Elemanı maaşı ortalama aylık 3.560 - TL’dir. En düşük maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 4.300 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız, İŞKUR iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Oluklu Mukavva Kutu Üretim Elemanı Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak Gerekir?

İlköğretim seviyesindeki eğitim yeterlidir.

Oluklu Mukavva Kutu Üretim Elemanı Ne İş Yapar?

Oluklu Mukavva Kutu Üretim Elemanı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İstenilen özellik ve standartlarda oluklu mukavva kutu üretimi için makine ayarlarını yapmak,

b) Baskı ve klişe ayarlarını yapmak,

c) Bıçak ve iz ayarlarını yapmak,

d) Yapıştırma işlemi için tutkal ayarını yapmak,

e) Tamamlanan ürünlerin ölçü ve kalite kontrolleri yapmak,

f) Siparişe göre üretimi tamamlanan kutuları bağlamak ve paletlere istiflemek,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Oluklu Mukavva Kutu Üretim Elemanı Meslek Ana Grubu:

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılardır.

Meslek Alt Ana Grubu:

Meslek Alt Ana Grubu, Sabit Tesis Ve Makine Operatörleridir.

Meslek Grubu:

Meslek Grubu, Kauçuk, Plastik Ve Kağıt Ürünleri Makine Operatörleridir.

Oluklu Mukavva Kutu Üretim Elemanı Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Oluklu Mukavva Kutu Üretim Elemanı mesleğinin meslek kodu 8143.27 olarak belirlenmiştir

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