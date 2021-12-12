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Ölüm Kâğıdı ne demek, TDK'ya göre Ölüm Kâğıdı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Ölüm Kâğıdı kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Ölüm Kâğıdı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Ölüm Kâğıdı nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Ölüm Kâğıdı kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Ölüm Kâğıdı ne demek, TDK'ya göre Ölüm Kâğıdı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Ölüm kâğıdı ne demek? Ölüm kâğıdı TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ölüm kâğıdı kelimesi. Peki ölüm kâğıdı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ölüm kâğıdı nedir, ölüm kâğıdı kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

ÖLÜM KÂĞIDI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Ölüm kâğıdı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre ölüm kâğıdı kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bir kişinin öldüğüne ilişkin verilen belge, vefat ilmühaberi

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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