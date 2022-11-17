Ölüm kaldırımda yürürken yakaladı! Kontrolden çıkan otomobil evli çifte çarptı, biri hayatını kaybetti

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen olayda, Ö.G.'nin sürücüsü olduğu otomobil kontrolden çıkarak seyir halinde olduğu yolun kaldırımına çıkarak önce kaldırımda yürüyen H.Ö. ve eşi R.Ö.'ye arından da elektrik direğine çarparak durdu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları ambulansla hastaneye kaldırırken polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan R.Ö., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken H.Ö. tedavi altına alındı.