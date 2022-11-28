Ölüm kavga ayırırken geldi! Cinnet geçiren genç, kavgada araya giren komşusunu bıçaklayarak öldürdü!

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, aile arasında çıkan kavgada bir kişi, babası ile kız kardeşini bıçakla yaraladı, araya giren komşusunu öldürdü.

YAYINLAMA
Google News
Ölüm kavga ayırırken geldi! Cinnet geçiren genç, kavgada araya giren komşusunu bıçaklayarak öldürdü!

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı kırsal Eskikızılelma Mahallesi'nde, 22 yaşındaki Y.D., 48 yaşındaki babası Y.D. ve 19 yaşındaki kız kardeşi Y.D. henüz bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı.

Ölüm kavga ayırırken geldi! Cinnet geçiren genç, kavgada araya giren komşusunu bıçaklayarak öldürdü!

KARDEŞİNİ VE BABASINI AĞIR YARALADI

Sesleri duyan ve tartışmanın büyüdüğünü fark eden komşuları O.K. eve gelerek kavgayı ayırmaya çalıştı. Öfkeli oğul tartıştığı kız kardeşi ve babasını bıçak darbeleriyle ağır yaralarken kavgayı ayırmaya gelen komşusu O.K.'yi öldürdü. Çevredeki vatandaşların sesleri duyması ve 112 Acil ekiplerine ihbarda bulunması üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

22 yaşındaki şüpheli gözaltına alınırken, babası ve kız kardeşi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden O.K. ise Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ölüm kavga ayırırken geldi! Cinnet geçiren genç, kavgada araya giren komşusunu bıçaklayarak öldürdü!

Şüphelinin jandarma komutanlığındaki işlemleri sürüyor.

İlgili Haberler
Eski koca dehşeti! Çocuklarını hiçe saydı, gözleri önünde boşandığı eşini bıçakladı!
Eski koca dehşeti! Çocuklarını hiçe saydı, gözleri önünde boşandığı eşini bıçakladı!
Husumetlisine hiç acımadı, belinden silah çıkarıp sokak ortasında vurdu!
Husumetlisine hiç acımadı, belinden silah çıkarıp sokak ortasında vurdu!
Böyle kaza kurşunu görülmedi! Genç adam, köpeğinin patisinin değdiği tüfekle vurularak hayatını kaybetti!
Böyle kaza kurşunu görülmedi! Genç adam, köpeğinin patisinin değdiği tüfekle vurularak hayatını kaybetti!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Eski koca dehşeti! Çocuklarını hiçe saydı, gözleri önünde boşandığı eşini bıçakladı!
Eski koca dehşeti! Çocuklarını hiçe saydı, gözleri önünde boşandığı eşini bıçakladı!
Husumetlisine hiç acımadı, belinden silah çıkarıp sokak ortasında vurdu!
Husumetlisine hiç acımadı, belinden silah çıkarıp sokak ortasında vurdu!
Böyle kaza kurşunu görülmedi! Genç adam, köpeğinin patisinin değdiği tüfekle vurularak hayatını kaybetti!
Böyle kaza kurşunu görülmedi! Genç adam, köpeğinin patisinin değdiği tüfekle vurularak hayatını kaybetti!
Husumetli iki grup arasında bıçaklar konuştu, 1 kişi ağır yaralandı!
Husumetli iki grup arasında bıçaklar konuştu, 1 kişi ağır yaralandı!
Son Haberler
Ölüm kavga ayırırken geldi! Cinnet geçiren genç, kavgada araya giren komşusunu bıçaklayarak öldürdü!
Ölüm kavga ayırırken geldi! Cinnet geçiren genç, kavgada araya giren komşusunu bıçaklayarak öldürdü!
28 Kasım 2022 Pazartesi hava durumu: O illerde yaşayanlar dikkat, donacaksınız! Sıcaklıklar 10 derecenin altına düşüyor, ülke genelinde yağış bekleniyor!
28 Kasım 2022 Pazartesi hava durumu: O illerde yaşayanlar dikkat, donacaksınız! Sıcaklıklar 10 derecenin altına düşüyor, ülke genelinde yağış bekleniyor!
Yaşdaş isminin anlamı nedir, Yaşdaş ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Yaşdaş isminin anlamı nedir, Yaşdaş ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Aksöğüt ne demek, TDK'ya göre Aksöğüt kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?
Aksöğüt ne demek, TDK'ya göre Aksöğüt kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?
Senin gibi anne olmaz olsun! Gaziantep'te yürek yakan olay: 5 yaşındaki çocuğunu aç susuz bırakıp...
Senin gibi anne olmaz olsun! Gaziantep'te yürek yakan olay: 5 yaşındaki çocuğunu aç susuz bırakıp...
Takımlarını desteklemeye Osmaniye'den İzmir'e gidiyorlardı! Taraftar otobüsü kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var!
Takımlarını desteklemeye Osmaniye'den İzmir'e gidiyorlardı! Taraftar otobüsü kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var!
Çok Okunanlar
28 Kasım 2022 Pazartesi hava durumu: O illerde yaşayanlar dikkat, donacaksınız! Sıcaklıklar 10 derecenin altına düşüyor, ülke genelinde yağış bekleniyor!
28 Kasım 2022 Pazartesi hava durumu: O illerde yaşayanlar dikkat, donacaksınız! Sıcaklıklar 10 derecenin altına düşüyor, ülke genelinde yağış bekleniyor!
Husumetlisine hiç acımadı, belinden silah çıkarıp sokak ortasında vurdu!
Husumetlisine hiç acımadı, belinden silah çıkarıp sokak ortasında vurdu!
Ölüm kavga ayırırken geldi! Cinnet geçiren genç, kavgada araya giren komşusunu bıçaklayarak öldürdü!
Ölüm kavga ayırırken geldi! Cinnet geçiren genç, kavgada araya giren komşusunu bıçaklayarak öldürdü!
Yaşdaş isminin anlamı nedir, Yaşdaş ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Yaşdaş isminin anlamı nedir, Yaşdaş ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
İstanbul'da trafik magandası dehşeti! Öfkeli karı koca korna çalan sürücüye korku dolu anlar yaşattı!
İstanbul'da trafik magandası dehşeti! Öfkeli karı koca korna çalan sürücüye korku dolu anlar yaşattı!
İstanbul Eyüpsultan'da Pitbull dehşeti! 10 yaşındaki çocuk canını zor kurtardı!
İstanbul Eyüpsultan'da Pitbull dehşeti! 10 yaşındaki çocuk canını zor kurtardı!
Yorumlananlar
Burak Bulut kimdir, nereli, kaç yaşında? Sevgilisi var mı?
Burak Bulut kimdir, nereli, kaç yaşında? Sevgilisi var mı?
A Spor sunucusu Melike Çelik kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi,? Biyografisi
A Spor sunucusu Melike Çelik kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi,? Biyografisi
Alp Pehlivan kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hangi takımları çalıştırdı? Hangi takımı tutuyor? biyografisi
Alp Pehlivan kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hangi takımları çalıştırdı? Hangi takımı tutuyor? biyografisi
Son dakika | Gaziantep'in Karkamış ilçesine roketli saldırı! Vali acı haberi verdi: Ölüler ve yaralılar var
Son dakika | Gaziantep'in Karkamış ilçesine roketli saldırı! Vali acı haberi verdi: Ölüler ve yaralılar var