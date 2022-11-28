Ölüm kavga ayırırken geldi! Cinnet geçiren genç, kavgada araya giren komşusunu bıçaklayarak öldürdü!

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı kırsal Eskikızılelma Mahallesi'nde, 22 yaşındaki Y.D., 48 yaşındaki babası Y.D. ve 19 yaşındaki kız kardeşi Y.D. henüz bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı.

KARDEŞİNİ VE BABASINI AĞIR YARALADI

Sesleri duyan ve tartışmanın büyüdüğünü fark eden komşuları O.K. eve gelerek kavgayı ayırmaya çalıştı. Öfkeli oğul tartıştığı kız kardeşi ve babasını bıçak darbeleriyle ağır yaralarken kavgayı ayırmaya gelen komşusu O.K.'yi öldürdü. Çevredeki vatandaşların sesleri duyması ve 112 Acil ekiplerine ihbarda bulunması üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

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22 yaşındaki şüpheli gözaltına alınırken, babası ve kız kardeşi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden O.K. ise Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Şüphelinin jandarma komutanlığındaki işlemleri sürüyor.