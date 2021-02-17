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  3. Ölüm nedeni belli oldu! Doğan Cüceloğlu, aort damarı yırtılması sonucu hayatını kaybetti

Ölüm nedeni belli oldu! Doğan Cüceloğlu, aort damarı yırtılması sonucu hayatını kaybetti

16 Şubat Salı günü İstanbul Beşiktaş'taki evinde ölü bulunan ünlü psikolog ve yazar Profesör Doktor Doğan Cüceloğlu'nun hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma başlatılmıştı, Cüceloğlu'nun ölüm nedeni ortaya çıktı.

Ölüm nedeni belli oldu! Doğan Cüceloğlu, aort damarı yırtılması sonucu hayatını kaybetti

Dün, ünlü psikolog ve Yazar Doğan Cüceloğlu'nun zamansız ölümü üzüntüye yaratmıştı. İstanbul'un Beşiktaş ilçesindeki evinde 16 Şubat Salı günü ölü bulunan ünlü psikolog ve yazar Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu'nun hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma başlatılmıştı.

Olay yerindeki ilk incelemede eve gelen temizlik görevlisinin Cüceloğlu'nu yerde yüzüstü gördüğü tespit edildi. Konuyla ilgili yapılan incelemelerde Adli Tabip hazırladığı raporda Doğan Cüceloğlu'nun Aort damarı yırtılması sonucu hayatını kaybettiğini belirledi.

NE OLMUŞTU?

16 Şubat Salı günü ünlü psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu, İstanbul Beşiktaş'ta yaşadığı dairede ölü bulundu.

Beşiktaş Akatlar'daki evinde ölü bulunan Cüceloğlu'nun alışverişten dönen eşi, kocasının cansız bedeniyle karşılaştı. Olayın derhal görevlilere bildirilmesiyle olay yerine ulaşan Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, evin içinde ve etrafında incelemelerde bulundu.

Son dakika: İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden Doğan Cüceloğlu'nun vefatı ile ilgili açıklamaİstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden Doğan Cüceloğlu'nun vefatı ile ilgili açıklama

 

Berkem Temizel
Gece Editörü
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