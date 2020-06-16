Ölüm onu çalıştığı iş yerinin bahçesinde buldu
Adıyaman'da İl Sağlık Müdürlüğü'nde görevli 51 yaşındaki memur Ferhat Aslan, çalıştığı kurumun bahçesindeki bankta otururken bir anda fenalaşıp yere yığıldı. İş arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Aslan'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.
Adıyaman'da görevli olduğu İl Sağlık Müdürlüğü bahçesindeki bankta otururken yere yığılan Ferhat Aslan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Aslan'ın ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından ortaya çıkacak.
Sabah saatlerinde Karapınar Mahallesi'nde bulunan İl Sağlık Müdürlüğü bahçesinde meydana gelen olayda, müdürlükte memur olarak görev yapan Ferhat Aslan, kurumun bahçesindeki bankta otururken fenalaştı.
OTOPSİ İÇİN MORGA KALDIRILDI
Aniden yere yığılan Aslan'ı fark edenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Aslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Aslan'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.
Ferhat Aslan'ın ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.
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