Ölüm riski var! Seren Serengil 5 saatlik ameliyata gireceğini canlı yayında açıkladı! Organları iflas etmek üzere

Kilo vermek isterken sağlığını kaybederek Dumping Sendromu'na yakalanan Seren Serengil, cuma sabahı ameliyat olacağını açıkladı. 'Organlarım iflas etmek üzere' diyen Seren Serengil'in canlı yayındaki flaş açıklamaları dikkat çekti.

Hafta sonunu hastanede geçiren ve günden güne eriyen Serengil geçtiğimiz gün ölüm riskinin olduğunu da söyleyerek sevenlerini üzmüştü. Söylemezsem Olmaz sunucusu Seren Serengil, canlı yayında son durumunu açıkladı.

"VÜCUT KALDIRAMAYABİLİRMİŞ"

Seren Serengil, cuma günü 5 saat sürecek bir ameliyata gireceğini açıklayarak, "Erken ameliyat kararı alındı. Bir buçuk ay damardan beslenecektim ama ilerleme olmadığı için beklemek doğru değilmiş. Cuma sabahı ameliyat oluyorum. Zor bir ameliyat olacağını söylediler. Vücut kaldıramayabilirmiş... Çok korkuyorum, 'ameliyat masasında kalabilirsin' dediler. Her şey kötü gidebilir. Kan organlara gitmiyor" diyerek sevenlerini üzdü.