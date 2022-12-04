Ölüm tatlı yerken geldi! Lokum yiyen kadın, boğularak hayatını kaybetti!

Olay, öğle saatlerinde Kazımdirik Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, lokumu yemesinin ardından nefes alamamaya başlayan 85 yaşındaki Susan Yıldız'ın durumu sağlık ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine kısa sürede eve gelen acil sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Susan Yıldız ambulans ile Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

KESİN ÖLÜM NEDENİ İÇİN ADLİ TIPA GÖNDERİLDİ

Yıldız, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Muratlı Cumhuriyet Savcısı'nın incelemelerinin ardından merhumenin cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıpa gönderildi.

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Şüpheli ölüm üzerine soruşturma başlatıldı.