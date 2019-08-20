'Ölüm yolu'nda protesto

YALOVA'nın Çınarcık ilçesinde, 1 haftada 3 trafik kazasının meydana geldiği ve 2 kişinin yaşamını yitirdiği yolu eylem için trafiğe kapatan bölge sakinleri, yetkililerden gerekli önlemlerin alınmasını istedi.

Koru beldesi Seralar mevkisindeki Yalova- Armutlu yolunda, son 1 haftada 3 trafik kazası meydana geldi. Daha önce de ölümlü kazaların yol, bölge sakinlerince eylem için ulaşıma kapatıldı. Eylemciler, yol ortasında basın açıklaması yaptı. Kazaların birinde babası Osman Çınarcıklı'yı kaybeden Timur Çınarcıklı, "Bu yolun "ölüm yolu" olmasını istemiyoruz. Bu yolda gerekli tedbirlerin alınmasını istiyoruz. Yaya geçidi, ışık ve hız sınırlaması istiyoruz" dedi.

Koru beldesinde çiçekçilik yapan Oktay Akgün ise "Burada başka canların yanmasını istemiyoruz. Yasalar çerçevesinde bu yola hız sınırlandırıcı istiyoruz. Yalova Valisi Muammer Erol'dan ve diğer yetkililerden rica ediyoruz; bu yolda nasıl tedbir alacaklarsa alsınlar" diye konuştu.

Yalova Ziraat Odası Başkanı Şaban Beşli de bölgede seracılık yapıldığını ve yolun çiftçiler tarafından da kullanıldığını söyledi. Beşli, "Burası tarım bölgesi, sürekli hareketlilik var. Bölge halkı ürettiklerini taşımak zorunda. Araçlar da çok hız yapıyor. Bu yola hız sınırlanmasının bir an önce getirilmesini istiyoruz" dedi.

Eylemciler, bir süre trafiğe kapattıkları yol üzerine pankart asarak, sürücüleri hız konusunda uyardı. Bölge sakinleri, açıklamanın ardından yoldan çekildi.

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DHA