Ölümden dönen yaralı genç ile selfie çekti! O anları görenler hayret etti!

Bursa'da motosiklet ve minibüsün kafa kafaya çarpışması sonucu yaşanan kazada, kazazede genç ile bir vatandaşın fotoğraf çektirmesi dikkat çekti.

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Olay Bursa'nın İnegöl ilçesinde gerçekleşti. 16 yaşındaki C.Y.'nin kontrolündeki motosiklet ve 65 yaşındaki İ.Ç.'nin kullandığı minibüs, hatalı manevra yapması nedeniyle kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası motosiklet sürücüsü yaralandı.

Ölümden dönen yaralı genç ile selfie çekti! O anları görenler hayret etti!

ÖZÇEKİM YAPTI

Minibüsle kafa kafaya çarpışması sonucu ölümden dönen ve devrilen motosiklet nedeniyle yaralanan 16 yaşındaki C.Y.'ye yardım eden vatandaşın "Beraber fotoğraf çektirelim" diyerek özçekim yapması, orada bulunanları şaşırttı.

Olay sonrası motosiklet sürücüsü, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Gencin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ölümden dönen yaralı genç ile selfie çekti! O anları görenler hayret etti!

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