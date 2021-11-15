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  3. "Ölümden korkmuyorum" diyen Fedon'dan üzen açıklama! Kansere yakalandığını duyurdu...

"Ölümden korkmuyorum" diyen Fedon'dan üzen açıklama! Kansere yakalandığını duyurdu...

Katıldığı bir magazin programında kansere yakalandığını duyuran ünlü şarkıcı Fedon, son 2 yılını kanserle mücadeleyle geçirdiğini belirterek, "Ölümden korkmuyorum. sürünmeyeyim başka hiç bir şey istemiyorum." şeklinde konuştu.

"Ölümden korkmuyorum" diyen Fedon'dan üzen açıklama! Kansere yakalandığını duyurdu...

Katıldığı bir programda hayatına dair önemli bir açıklamada bulunan 77 yaşındaki sanatçı 2 yılını kanserle mücadele ederek geçirdiğini açıklarken bu zorlu süreçte böbreğinin yarısının gittiğini söyledi.

"DİRENİYORUM"

Kanserle mücadelesini anlatan Fedon, "Artık hastalıklar arttı. Eski model bir arabanın önce kaportası çürür, sonra motor yağ kaçırır. Bunları bekleyen bir insanım, olacak bunlar. Yaşımdan dolayı çok hastalıklar geldi, direniyorum. Kanser oldum, böbreğimin yarısı gitti. Ama ölümden korkmuyorum" şeklinde konuştu.

Ölümden korkmuyorum diyen Fedon'dan üzen açıklama! Kansere yakalandığını duyurdu...

"ÖLÜM ALLAH'IN EMRİ"

Zeki Müren'in  'Ölüm varken ben yokum, ben varken ölüm yok'  sözüne değinen Fedon, "Sürünmeyeyim başka hiç bir şey istemiyorum. Ölüm Allah'ın emri...Her gece dua ediyorum 'Allah'ım çocuklarımın sağlığını ver, beni de ele güne muhtaç etme, süründürmeden canımı al.' İnsan et ağırdır, çok zor bir şey" dedi.

Ölümden korkmuyorum diyen Fedon'dan üzen açıklama! Kansere yakalandığını duyurdu...

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