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  3. Ölümden önce, silah doğrulttukları fotoğraflar ortaya çıktı (3)

Ölümden önce, silah doğrulttukları fotoğraflar ortaya çıktı (3)

İzmit'te, Batuhan Demirhan'ın ölümüne neden olan T.K. gözaltına alınırken, ifadesinde fotoğraf çekilmek için silahlarla poz verdiklerini, bu sırada tabancanın ateş aldığını söylediği öğrenildi.

Ölümden önce, silah doğrulttukları fotoğraflar ortaya çıktı (3)

TUTUKLANDI

İzmit'te, Batuhan Demirhan'ın ölümüne neden olan T.K. gözaltına alınırken, ifadesinde fotoğraf çekilmek için silahlarla poz verdiklerini, bu sırada tabancanın ateş aldığını söylediği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen T.K. tutuklandı.

Kaynak: DHA




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