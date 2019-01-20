Ölümden saniyeyle kurtuldu

Antalya'da geçtiğimiz günlerde şiddetli rüzgar nedeniyle yola uçan tonlarca ağırlığındaki demir çatının düşüşü güvenlik kameralarına yansıdı. Olay anında kaldırımda yürüyen bir vatandaşın, ölümden saniyeyle kurtulduğu görüldü.

Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü saat 16.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Mehmetçik Mahallesi Aspendos Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bulvar üzerinde bulunan kamuya ait banka ile bir iş yerinin yaklaşık 4 ton ağırlığındaki demir çatısı şiddetli rüzgar sebebiyle yerinden koparak yola uçtu. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Can kaybının yaşanmadığı olayda, görgü tanığı vatandaşlar, çatının uçuş anını gördüklerini ve 10 santimle ölümden kıl payı kurtulduğunu ifade etti.

Saniyeyle kurtuldu

Yaşanan olaydan 4 gün sonra çatının uçuş anının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. İş yerlerinden koparak yaklaşık 10 metre yükseklikten kaldırım ve yola doğru düşen çatıyı gören vatandaşlar etrafa doğru kaçışırken, o sıra kaldırımda bulunan bir vatandaşın çatıyı fark edip son anda ölümden kıl payı kurtulduğu görüldü. Çatının düşüş anında yine seyir halindeki bir aracın da bölgeden geçtiği görüldü.

Kaynak: İHA