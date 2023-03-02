Ölüme davetiye! Binanın kolonunda tahta parçaları bulundu!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrası 11 ilde büyük hasarlar meydana geldi. O illerden biri de Malatya oldu. Şehirde ağır hasarlı birçok bina yıkılırken, ağır hasarlı binanın ise kolon ve kiriş arasında beton içerisinde tahta parçalarının olduğu görüldü. Binada yaşayan vatandaşlar ise ilgili ve sorumlular hakkında yasal işlem başlatılmasını istedi.

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Ölüme davetiye! Binanın kolonunda tahta parçaları bulundu!

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen ve 11 ili etkileyen 7.7 ardından ise 7.6'lık yaşanan depremler sonrası Malatya'da ağır hasar aldı. Binlerce bina yıkılırken, 10 binlerce bina da ağır hasar aldı. Malatya’da ağır hasar alan yerleşim yerlerinden birisi olan Yeşilyurt ilçesine bağlı Bostanbaşı Mahallesi'nde bulunan 10 katlı bir binanın kolon ve kiriş aralarında tahta parçaları bırakıldığı görüldü. Binada oturan vatandaş, binanın kolon ve kiriş aralarında bulunan taht parçalarını bırakanlar hakkında yasal işlem yapılması istedi.

Ölüme davetiye! Binanın kolonunda tahta parçaları bulundu!

"YASAL İŞLEM YAPILMASINI İSTİYORUZ"

Binalarının hepsinin ağır hasarlı olduğunu belirten bina sakinlerinden İbrahim Alpay Karataş, “Girilmesi mümkün değil. Bazı kolonlarda depremden dolayı tahribat olduğu için bazı kolonlarda tahta ve kadran parçaları kiriş ve kolon arasına sıkıştırılmış. Bu da ister istemez binanın dayanma gücünü zayıflatıyor. İlgililer ve sorumlular hakkında her türlü yasal işlemlerin yapılmasını istiyoruz. Ölen canların hesabının sorulmasını istiyoruz. İlgililerden tüm vatandaşlar adına destek bekliyoruz. Binada 2 yıldır oturuyorum ben. 2 yılda yapıldığını düşünün toplamda 4 yıl oldu. Sözde depreme dayanıklı etüt zemini yapılmış gözüküyor ama sorduğunuzda buralara çok katlı binaların yapılmaması gerektiğini söylüyorlar. Müteahhittinden, mimarından ve kim denetliyorsa onlardan yasal işlem yapılmasını istiyoruz” ifade etti.

Ölüme davetiye! Binanın kolonunda tahta parçaları bulundu!

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