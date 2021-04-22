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  3. Ölüme ramak kala! Manisa’da ATV motoru şelaleden uçtu

Ölüme ramak kala! Manisa’da ATV motoru şelaleden uçtu

Manisa'nın Salihli ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ATV motoru, şelaleden aşağıya uçtu. Kazada motor sürücüsü ölümden döndü.

Ölüme ramak kala! Manisa’da ATV motoru şelaleden uçtu

Manisa'nın Salihli ilçesinde ATV kazası meydana geldi. Kaza, Kurşunlu Piknik Çayı mevkiindeki Kurşunlu Çayı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 07 GGD 83 plakalı ATV motoru ile Kurşunlu Çayını geçmek isteyen Özen Y., akıntıya kapılarak, direksiyon hakimiyetini kaybederek şelaleden uçtu. Kazada yaralanan sürücü, çevredekilerin yardımı ile sudan çıkarılıp kurtarıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, daha sonra Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza sonrası çekici yardımı ile sudan çıkarılan ATV motoru, otoparka çekildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Ölüme ramak kala! Manisa’da ATV motoru şelaleden uçtu

Ölüme ramak kala! Manisa’da ATV motoru şelaleden uçtu

Ölüme ramak kala! Manisa’da ATV motoru şelaleden uçtu

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