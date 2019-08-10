Ölümlü kaza oranlarında yüzde 37’lik düşüş

İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, 2019 yılı içerisinde arttırılan denetimler ile kaza oranlarının azaldığını belirterek, geçtiğimiz yıla göre ölümlü kaza oranlarında yüzde 37'lik bir azalma olduğunu söyledi.

İçişleri Bakanlığınca trafik güvenliği konusunda vatandaşların bilgilendirilmesi ve kamuoyunda gerekli farkındalığın oluşturulması amacıyla başlatılan "Hayatı Korumak İçin Senin de Kemerin Ses Getirsin" sloganıyla tüm Türkiye'deki polis ve jandarma noktalarındaki tedbirler ve kontroller arttırıldı. İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, beraberinde Ordu Vali Vekili Adem Öztürk ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ve güvenlik amirleriyle birlikte bayram öncesi sürücülere bilinçlendirici uyarılarda bulunmak üzere Ordu'ya geldi.

İlk olarak Turnasuyu mevkinde bulunan kontrol noktalarını ziyaret eden Bakan Yardımcısı Erdil, protokol üyeleri ile birlikte sürücülerle kısa bir sohbet ederek, "hayırlı yolculuklar" temennisinde bulundu, emniyet kemeri takarak kurallara uymaları konusunda sürücüleri uyardı.

"2019 yılında yüzde 14 arttırılan denetimler, kaza oranlarını azalttı"

Ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, bir yılı aşkın süredir, İçişleri Bakanlığı olarak trafik kazalarını azaltmak, ölümlü kazaları azaltmak için bir farkındalık oluşturmak adına kampanya yürüttüklerini söyledi. Bu kampanya doğrultusunda, başta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bakan yardımcıları ve diğer birimlerle birlikte topyekun sahada olduklarını ifade eden Erdil, "Özellikle bayram süresince Türkiye'de malum trafik yoğunluğu oluyor. Bu hareketliliklerden dolayı kaza oranları da artıyor. Türkiye'de biliyorsunuz yaz aylarında ve bayram günlerinde yüksek bir trafik yoğunluğu oluşuyor ve trafik kazaları oluşuyor. 2 yıldır oluşturulan projelerle toplumumuzda yüksek bir duyarlılık oluştu. Bu duyarlılıkla kaza oranlarımız azaldı. 2019 yılında Türkiye'de yüzde 14 oranında denetimler artırıldı. Bu duyarlılık ve projeler kaza oranları azalttı" dedi.

"Ölümlü kazalarda yüzde 37 azalma oldu"

"Bu süre içerisinde ölümlü kaza oranları özellikle 2018 yılı ilk 7 ayı ve 2019 yılını karşılaştırdığımızda ölümlü kaza sayılarında yüzde 32 trafik kazasından kaybettiğimiz vatandaşlarımızın sayısında yüzde 37 azalma oldu" diyen Erdil, "Bu çok sevindirici tablo. Türkiye'de maalesef çok yüksek oranlarda trafik kazaları yaşanıyor. 2018 yılında bir milyon 82 bin trafik kazası oldu. Bu trafik kazalarında maalesef 6 bin 600'e yakın vatandaşımızı kaybettik. Tabi bu çok yüksek bir rakam bu doğrultuda sayın bakanımız trafik kazalarını azaltma konusunda malum projelerle birlikte sahaya çıkmamızı istedi. Bu istikamette çalışmalarımızı sürdürüyoruz" şeklinde konuştu.

Ordu Vali Vekili Adem Öztürk de Kurban bayramı öncesi trafik kazalarını ve ölümleri azaltmak amacıyla trafik denetlemelerinin Ordu'da gerçekleştirildiğini belirterek, vatandaşlarda oluşan bilincin, kendilerini mutlu ettiğini, şuana kadar Ordu'da ciddi bir kazanın yaşanmadığını ifade etti.

Açıklamanın ardından İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Vali Vekili Adem Öztürk, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, İl Jandarma Komutanı Albay Tolunay Başer ve diğer protokol üyeleri, Ordu Valiliğince düzenlenen şehitleri anma programına katıldılar. Geleneksel olarak düzenlenen programda şehitler için Kur'an-i Kerim okunarak dualar edildi, ardından kabirlere karanfil bırakıldı.

Protokol ardından Eskipazar mevkinde bulunan denetim noktasını da ziyaret ederek, sürücülere uyarıda bulundu.

Kaynak: İHA