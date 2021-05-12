2021 yılında gösterime giren, psikolojik gerilim filmi "Ölümsüz" bu akşam star ekranlarında yayınlanacak. Star TV izleyenleri dizinin konusunu ve oyuncularını merak etmeye başladı. Haberimizde, Ölümsüz filmi konusu nedir? Oyuncuları kimlerdir? soruların yanıtını bulabilirsiniz.

ÖLÜMSÜZ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Orijinal adı "Boss Level" olan "Ölümsüz" filminin yönetmenliğini Joe Carnahan yapmıştır. Film, 18 Şubat 2021'de vizyona girmiştir. Filmde, sonu olmayan zaman döngüsünün içine giren bir emekli özel kuvvetler subayının yaşadıkları işlenir. Roy Pulver yakın zamanda emekli olan özel kuvvetler subayıdır. Cinayete kurban giden Roy, öldüğü günün sürekli tekrarlandığı bir zaman döngüsüne hapsolduğu anlar ve bu gizemi çözmek için adım atar.

OYUNCULARI KİMLERDİR?

Frank Grillo

Mel Gibson

Naomi Watts

Will Sasso

Annabelle Wallis

Sheaun McKinney

Ken Jeong

Mathilde Ollivier

Michelle Yeoh

Eric Etebari

Meadow Williams

Selina Lo

John Cenatiempo