Ölümsüz filmi konusu nedir? Oyuncuları kimlerdir?
Bugün Star ekranlarında yayınlanacak olan Ölümsüz filminin konusu ve oyuncuları araştırılıyor. Haberimizde, Ölümsüz filmi konusu nedir? Oyuncuları kimlerdir? sorularının yanıtını bulabilirsiniz.
2021 yılında gösterime giren, psikolojik gerilim filmi "Ölümsüz" bu akşam star ekranlarında yayınlanacak. Star TV izleyenleri dizinin konusunu ve oyuncularını merak etmeye başladı. Haberimizde, Ölümsüz filmi konusu nedir? Oyuncuları kimlerdir? soruların yanıtını bulabilirsiniz.
ÖLÜMSÜZ FİLMİ KONUSU NEDİR?
Orijinal adı "Boss Level" olan "Ölümsüz" filminin yönetmenliğini Joe Carnahan yapmıştır. Film, 18 Şubat 2021'de vizyona girmiştir. Filmde, sonu olmayan zaman döngüsünün içine giren bir emekli özel kuvvetler subayının yaşadıkları işlenir. Roy Pulver yakın zamanda emekli olan özel kuvvetler subayıdır. Cinayete kurban giden Roy, öldüğü günün sürekli tekrarlandığı bir zaman döngüsüne hapsolduğu anlar ve bu gizemi çözmek için adım atar.
OYUNCULARI KİMLERDİR?
Frank Grillo
Mel Gibson
Naomi Watts
Will Sasso
Annabelle Wallis
Sheaun McKinney
Ken Jeong
Mathilde Ollivier
Michelle Yeoh
Eric Etebari
Meadow Williams
Selina Lo
John Cenatiempo