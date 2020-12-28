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Olumsuz hava koşulları nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada feribot yarın bazı seferler yapılmayacak

Ege Denizi'nin kuzeyinde etkili olan fırtına nedeniyle yarınki Gökçeada-Kabatepe ile Geyikli-Bozcaada arabalı vapur seferlerinden bazıları iptal edildi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada feribot yarın bazı seferler yapılmayacak

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Kuzey Ege'de iki gündür etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle tarife güncellendi.

Gökçeada'dan 07.00 ve 13.00, 

Kabatepe'den 05.00, 09.00 ve 15.00 saatlerinde,

Bozcaada'dan 07.15 ve 11.00,

Geyikli'den de 08.00 ve 14.00 saatlerindeki seferler gerçekleştirilemeyecek.

Ayrıca, bu akşam Gökçeada'dan saat 22.00'deki feribot seferi de aynı gerekçeyle yapılamayacak.

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü


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