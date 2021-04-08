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  3. Olumsuz hava koşulları sebebiyle Bozcaada'ya yapılacak feribot seferleri iptal edildi

Olumsuz hava koşulları sebebiyle Bozcaada'ya yapılacak feribot seferleri iptal edildi

Çanakkale'de, olumsuz hava koşulları nedeniyle GESTAŞ, Bozcaada'ya yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildiğini duyurdu.

Olumsuz hava koşulları sebebiyle Bozcaada'ya yapılacak feribot seferleri iptal edildi

Çanakkale'de, olumsuz hava koşulları nedeniyle Bozcaada'ya yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., Kuzey Ege'de meydana gelen olumsuz hava koşulları nedeniyle Geyikli-Bozcaada hattındaki bazı feribot seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

GESTAŞ'tan yapılan açıklamada, "Geyikli-Bozcaada hattında, Bozcaada'dan saat 10:00 ve 14:00, Geyikli'den saat 11:00 ve 15:00 seferleri olumsuz hava koşullarından dolayı iptal edilmiştir. Akşam seferlerimizin durumu gün içerisinde netlik kazanacaktır" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Olumsuz hava koşulları sebebiyle Bozcaada'ya yapılacak feribot seferleri iptal edildi

Olumsuz hava koşulları sebebiyle Bozcaada'ya yapılacak feribot seferleri iptal edildi

Olumsuz hava koşulları sebebiyle Bozcaada'ya yapılacak feribot seferleri iptal edildi

Olumsuz hava koşulları sebebiyle Bozcaada'ya yapılacak feribot seferleri iptal edildi

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