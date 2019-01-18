Olumsuz hava koşulları nedeniyle Ordu ve Nevşehir'de bugün eğitime 1 gün ara verildi.

ORDU

Ordu’da etkili olan kar yağışı nedeniyle 2 ilçede bugün okullar tatil edildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının etkili olduğu ilçelerde eğitime ara verme kararı alındığı bildirildi. Açıklamada, Kabadüz ve Mesudiye ilçelerindeki tüm okullarda, 18 Ocak 2019 Cuma günü okulların tatil edildiği duyuruldu.

NEVŞEHİR

Nevşehir’de köy okulları ve taşımalı eğitim il genelinde bugün için tatil edildi.

Nevşehir Valiliği'nden yapılan açıklamada, “Köy yollarımızda görülen aşırı buzlanmadan dolayı herhangi bir olumsuzluğa meydan vermemek için, Nevşehir il genelinde taşımalı gelen öğrencilerimiz ile köy okullarımız ve köy, belde, ilçelerden kendi imkanlarıyla il/ilçe merkezine gelen öğrencilerimiz, 18 Ocak 2019 Cuma günü idari izinli sayılacaktır. İdari izinli olan öğrencilerimiz hafta içi okullarından karnelerini alabilecektir” denildi.