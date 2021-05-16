Ölümsüz sanatçı Halk Ozanı Aşık Mahsuni Şerif 19. ölüm yıl dönümünde anıldı

Türk sanatına damgasını vuran sanatçılardan olan Halk Ozanı Aşık Mahsuni Şerif ölüm yıl dönümünde anıldı. Narlıdere Belediyesi, 17 Mayıs 2002'te hayatını kaybeden halk ozanı Aşık Mahzuni Şerif için anma programı düzenledi. Unutulmaz Halk Ozanı Aşık Mahzuni Şerif'in ölümünün üzerinden 19 yıl geçti. Narlıdere’de, adını yaşatan parkta anılan sanatçının heykeline karanfiller bırakıldı.

ÖLÜMSÜZ SANATÇI'NIN HEYKELİNE KARANFİLLER BIRAKILDI

Aşık Mahzuni Şerif’in adını taşıyan parkta düzenlenen törene CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Belediye Başkanı Ali Engin, Mahzuni Şerif’in oğlu Ali Mahzuni, CHP İlçe Başkanı Mesut Durgun, Alevi Bektaşi Kültürünü Tanıtma Derneği Başkanı Mustafa Aslan, meclis üyeleri, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Düzenlenen anma törenin Mahzuni’nin heykeline karanfiller bırakıldı.

"TÜRKÜLERİYLE HEPİMİZE SES OLDU"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç ölümsüz sanatçı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Öztunç, “Bu ülkeden bir Mahzuni geçti, 7’den 70’e hem garibanın hem zenginin gönlünde taht kurdu. Türküleriyle, isyanlarıyla hepimizin hemşehrisi oldu. Vefatı büyük kayıptı ancak eserleri yüz yıllarca bizlerle olacak” dedi.

"ÖLÜMSÜZ ESERLERİYLE NESİLDEN NESİLE AKTARILACAK"

Gerçekleştirilen anma töreninde yapılan konuşmalarda Usta Sanatçının ölümsüz eserleriyle nesiller boyu yaşayacağı vurgulandı. Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin “Aşık Mahzuni Şerif’i uzun yıllardır Narlıderemizde anıyoruz. Bu yıl da kısıtlamalara rağmen anmadan geçmek istemedik. Türkiye’nin en önemli değerlerinden biri olan Mahzuni Şerif’i nesilden nesile yaşatacağız. Yalnız bırakmayan dostlara teşekkür ediyoruz” diye konuştu