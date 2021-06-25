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  3. Ölümü THY'yi yasa boğdu! Pilot Kutay Bayraktar'ın acı sonu...

Ölümü THY'yi yasa boğdu! Pilot Kutay Bayraktar'ın acı sonu...

İstanbul Beyoğlu'nda turduğu evin balkonundan düşen 32 yaşındaki Kutay Bayraktar hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken Türk Hava Yolları'nın (THY) filosunda yardımcı pilot olarak görev yapan Bayraktar'ın ölümü THY'yi yasa boğdu.

Ölümü THY'yi yasa boğdu! Pilot Kutay Bayraktar'ın acı sonu...

Cihangir Mahallesi Başkurt Sokak'taki apartman dairesinde dün sabah saatlerinde meydana gelen olayda, apartman görevlisi bahçeye çıktığında Kutay Bayraktar'ın cansız bedeniyle karşılaştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Savcının ilk incelemesinde genç pilotun düşmeye bağlı öldüğü tespit edildi. Bayraktar'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken olayın yaşandığı gece evde bulunan Bayraktar'ın kız arkadaşının da ifadesi alındı.

Genç kadın Kutay'ın alkol aldığını ve saat 04.00 sıralarında kendisinin evden ayrıldığını söyledi. 

Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor. Öte yandan acı haberi alan THY'deki iş arkadaşları gözyaşlarına boğuldu. 

Ölümü THY'yi yasa boğdu! Pilot Kutay Bayraktar'ın acı sonu...

KUTAY BAYRAKTAR KİMDİR?

Kutay Bayraktar, 2016'da  THY Uçuş Akademisi'nden mezun olduktan sonra 2018'de Boeing-737 filosunda yardımcı pilot olarak göreve başlamıştı. Şüpheli şekilde hayatını kaybeden genç pilotun cenazesi, bugün Çanakkale Merkez Mecidiye Camii'nde ikindi namazının ardından toprağa verilecek. 

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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