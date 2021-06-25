Cihangir Mahallesi Başkurt Sokak'taki apartman dairesinde dün sabah saatlerinde meydana gelen olayda, apartman görevlisi bahçeye çıktığında Kutay Bayraktar'ın cansız bedeniyle karşılaştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Savcının ilk incelemesinde genç pilotun düşmeye bağlı öldüğü tespit edildi. Bayraktar'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken olayın yaşandığı gece evde bulunan Bayraktar'ın kız arkadaşının da ifadesi alındı.

Genç kadın Kutay'ın alkol aldığını ve saat 04.00 sıralarında kendisinin evden ayrıldığını söyledi.

Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor. Öte yandan acı haberi alan THY'deki iş arkadaşları gözyaşlarına boğuldu.

KUTAY BAYRAKTAR KİMDİR?

Kutay Bayraktar, 2016'da THY Uçuş Akademisi'nden mezun olduktan sonra 2018'de Boeing-737 filosunda yardımcı pilot olarak göreve başlamıştı. Şüpheli şekilde hayatını kaybeden genç pilotun cenazesi, bugün Çanakkale Merkez Mecidiye Camii'nde ikindi namazının ardından toprağa verilecek.