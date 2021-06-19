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  3. Ölümün kıyısında umuda yolculuk yine hüsranla bitti! 70 sığınmacının imdadına Türkiye yetişti

Ölümün kıyısında umuda yolculuk yine hüsranla bitti! 70 sığınmacının imdadına Türkiye yetişti

Yunanistan unsurlarında Türk kara sularına itilen ve ölümle burun buruna gelen 70 sığınmacı Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. İşlemleri tamamlanan sığınmacılar İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Ölümün kıyısında umuda yolculuk yine hüsranla bitti! 70 sığınmacının imdadına Türkiye yetişti

Göçmenlerin denizlerdeki dramı devam ediyor. Daha iyi bir hayat hayali ile kendilerine gelecek kurmak için yola çıkan sığınmacılar denizlerde ölümle yaşam arasındaki ince çizgide gidip geliyor. Canlarını riske atarak lastik botlarda yolculuğu göze alıyorlar. 

SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİ TARAFINDAN KURTARILDILAR

İzmir'in Dikili, Foça ve Çeşme ilçeleri açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 70 sığınmacı kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Dikili ilçesi Bademli açıklarında lastik bot içerisinde bir grup sığınmacı olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı bot yönlendirildi.

Ölümün kıyısında umuda yolculuk yine hüsranla bitti! 70 sığınmacının imdadına Türkiye yetişti

YUNAN UNSURLARINCA TÜRK KARA SULARINA İTİLDİLER

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen lastik botlardaki 31 kişi kurtarıldı. Foça ilçesi Aslan Burnu açıklarında ise lastik bot içerisinde bir grup sığınmacı olduğu bilgisi üzerine bölgeye yönlendiren Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı bot Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen 22 sığınmacıyı kurtardı. Öte yandan Çeşme açıklarında da geri itilen lastik bot içerindeki iki sığınmacı da Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince karaya çıkarıldı. Ekipler, yine Çeşme açıklarında fiber karinalı lastik bot içerindeki 15 sığınmacıyı da yakaladı. Sığınmacılar işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

KAYNAK: Anadolu Ajansı

Ölümün kıyısında umuda yolculuk yine hüsranla bitti! 70 sığınmacının imdadına Türkiye yetiştiÖlümün kıyısında umuda yolculuk yine hüsranla bitti! 70 sığınmacının imdadına Türkiye yetişti

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